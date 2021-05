Ce défenseur espagnol qui fait rêver Manchester United

Pau Torres est-il le défenseur qu'il faut à Manchester United ? Les médias anglais estiment que oui.

Bien que ce ne soit pas le point principal à l'ordre du jour, on peut estimer que la défense centrale de Manchester United est actuellement son point faible en vue de la finale de la Ligue Europa de mercredi contre Villarreal.

Ole Gunnar Solskjaer voudra guider United vers un premier trophée au cours de son mandat, mais les Red Devils voudront investir quoi qu'il arrive cet été.

En effet, c'est au cœur de leur défense que réside le plus gros problème de United, Harry Maguire étant peu susceptible d'être apte pour la rencontre.

Maguire a été le meilleur défenseur central de United - et certainement le plus présent - depuis qu'il a rejoint le club en 2019, alors que la défaite contre son ancien club de cLeicester City plus tôt ce mois-ci, était le premier match de Premier League qu'il avait manqué pour les Red Devils.

Il n'a participé à aucun des quatre derniers matches de la Premier League et, même s'il s'est rendu à Gdansk, un rôle de titulaire semble hautement improbable.

L'article continue ci-dessous

Par conséquent, ce sera soit à l'ancien joueur de Villarreal Eric Bailly, soit à Axel Tuanzebe de s'associer à Victor Lindelof - de toute façon, ce n'est guère le partenariat le plus convaincant.

Si United veut combler l'écart avec Manchester City, de nombreux experts et chroniqueurs croient depuis longtemps que le défenseur central est l'un des rares domaines dans lesquels il reste une marge d'amélioration significative, les options disponibles en l'absence de Maguire soulignant ce constat.

Mercredi, Pau Torres, défenseur central lié à certains des plus grands clubs du monde, dont United, sera face au club anglais sur le terrain. L'occasion de prouver sa valeur. Autre défenseur espagnol qui agite le landerneau des transferts, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé au Real Madrid.