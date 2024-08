Ce club est prêt à mettre une fortune pour Joao Felix

Wolverhampton vs Chelsea

L'Atletico Madrid et Chelsea ont trouvé un accord pour Joao Felix, selon plusieurs sources, et ce sera une affaire douce-amère pour les Rojiblancos.

Le joueur de 24 ans est arrivé au club en tant que recrue record en 2019, il y a cinq ans, en tant que recrue record en provenance de Benfica, pour un montant de 127 millions d'euros. Les Colchoneros récupéreront moins de la moitié de cette somme lors de son transfert à Chelsea, où il signera un contrat de six ans avec une option pour un septième. Il réduira également son salaire pour faciliter la transaction.

Selon Diario AS, l'opération coûtera 50 millions d'euros à Chelsea, auxquels s'ajouteront 10 millions d'euros de variables, soit un total possible d'environ 60 millions d'euros. Felix devrait se rendre à Londres mardi pour passer la visite médicale et finaliser le transfert. Conor Gallagher se rendra lui aussi à Madrid mardi, pour la deuxième fois. Il effectuera un transfert de 42 millions d'euros dans l'autre sens.

L'Atlético aura probablement amorti au moins la moitié de son indemnité de transfert initiale, ce qui signifie qu'au minimum, Felix cessera d'être un fardeau pour les finances de l'équipe. De plus, après une année décevante à Barcelone, gagner au moins 50 millions d'euros sur un attaquant qui n'a jamais marqué plus de huit buts en Liga au cours d'une saison pourrait être considéré comme une bonne négociation.