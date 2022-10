CdM 2022 : grosse surprise dans la présélection espagnole avec Piqué !

Et il ne s’agit pas de Sergio Ramos. Selon Marca, Luis Enrique a réservé une autre grosse surprise en défense centrale dans sa présélection du Mondial

Vendredi, la présélection du sélectionneur espagnol Luis Enrique pour le Mondial au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre, ndlr) a fuité. Avec une petite surprise : Sergio Ramos, enfin devenu titulaire au Paris Saint-Germain après une première saison marquée par les blessures.

Incroyable mais vrai : Piqué est dans la liste

Mais l’ancien coach du FC Barcelone a réservé une encore plus grosse surprise selon Marca : Gerard Piqué ! D’après nos confrères, celui qui est devenu remplaçant au Barça fait bel et bien partie de la liste des joueurs présélectionnés pour le Mondial !

En attendant la confirmation officielle, cette nouvelle a évidemment de quoi étonner sachant que le désormais ex de Shakira a pris sa retraite internationale il y a quatre ans, lui dont la dernière des 102 sélections avec la Roja date du 1er juillet 2018 et une élimination en huitièmes du Mondial face à la Russie (1-1, 4-5 t.a.b.).

Grosse concurrence en défense centrale

Une nouvelle encore plus surprenante lorsqu’on regarde le début de saison du défenseur central, qui a plus connu le banc que le terrain sous les ordres de Xavi. Alors, Piqué au Qatar ? Cela représenterait une énorme surprise, d’autant plus que Luis Enrique dispose d’éléments confirmés à l’arrière avec Aymeric Laporte, Iñigo Martinez, Pau Torres, Eric Garcia, Diego Llorente, Hugo Guillamon et donc Ramos.