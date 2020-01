CDF - Saint-Pierroise (R1), le petit poucet sort au bout des prolongations à Epinal (N2) !

Cruelle désillusion pour les amateurs de la JS Saint-Pierroise (R1), éliminés en 16es de finale par Epinal (0-1).

L’histoire était belle, mais la fin cruelle semblait annoncée dès la 15e minute de jeu entre Epinal et la JS Saint-Pierroise (0-1) ce samedi, dans le cadre des 16es de finale de la . La faute à un carton rouge reçu d’entrée par Fontaine, lequel a obligé ses coéquipiers à défendre pendant tout le reste de la rencontre…

Mais cela n’a pas posé problème aux Réunionnais, qui auraient pu devenir la première équipe d’outre-mer de l’histoire à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de … En effet, ces derniers ont parfaitement résisté, notamment grâce à leur gardien Dabo, et c’est tout naturellement qu’ils ont emmené les Vosgiens en prolongations.

Berkane change tout !

Malheureusement pour la JSSP, les vagues spinaliennes se faisaient de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que la séance de penaltys approchait. Dabo multipliait alors les parades, mais on sentait la punition arriver.

C’est finalement le jeune Berkane, entré en jeu au début des prolongations, qui a délivré tout un stade. Déterminé à faire l’exploit, l’attaquant spinalien a attendu… la 118e minute de jeu pour briser les espoirs réunionnais ! Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres : Epinal sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale.