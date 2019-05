Cavani revient sur sa saison contrastée au PSG

L'attaquant du PSG s'est confié au site officiel du club sur sa saison contrastée avec le club francilien, évoquant notamment son rapport aux fans.

Edinson Cavani a dressé un premier bilan de la saison 2018-2019 du PSG avant le match à Angers (17h). Pour le buteur, Paris doit garder une bonne mentalité afin de rebondir.

Le bilan de la saison du PSG : "Ces dernières années nous étions habitués à gagner. C’est important pour une équipe qui veut grandir. Cette année on a gagné le championnat à six journées de la fin. C’est important mais c’est vrai qu’il nous manque quand même les autres coupes. Chaque saison on essaie de gagner tous les titres possibles, tout en restant humbles. Cette fin de saison nous montre qu’il nous a manqué quelques petites choses. On sait ce qu’il s’est passé, il faut garder une bonne mentalité."

Son rapport avec les supporters : "Je crois que beaucoup de supporters sont contents de mon travail depuis mon arrivée à Paris. Je pense que c’est un amour qui grandit avec le temps. C’est comme toute relation. Quand tu es ami tout de suite, c’est un peu bizarre. La vraie amitié elle se créée au fil du temps, avec des moments négatifs et positifs. Je pense que nous avons fait un grand parcours ensemble. Les supporters me donnent beaucoup de plaisir, de motivation."

Sa saison compliquée en raison des blessures : "C’est un peu difficile quand tu es habitué à jouer beaucoup, quand tu as l’ADN du football et de la compétition en toi, c’est compliqué de regarder le football à la télévision, surtout de regarder tes coéquipiers qui se battent de l’autre côté quand toi tu ne peux pas être à leurs côtés. Je préfère avoir une bonne équipe et jouer avec eux, ça compte plus que des statistiques de buts sur une saison. Le plaisir au final c’est d’être sur le terrain avec l’équipe."