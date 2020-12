Cavani et Martial forfaits pour Manchester United à Leipzig

Solskjaer devra faire sans ses deux attaquants pour le déplacement sur la pelouse du RB Leipzig, décisif dans l'optique de la qualification.

Blessés, Edinson Cavani et Anthony Martial ont été écartés du choc de la de contre le . Les Red Devils s'apprêtent à jouer leur avenir dans la compétiton sur la pelouse des Allemands, avec la nécessité de tenir le match nul pour se qualifier.

Les deux joueurs sont sortis en deuxième mi-temps lors de la victoire de United contre en championnat le week-end dernier et Ole Gunnar Solskjaer a confirmé qu'ils ne se rendraient pas en pour le dernier match crucial de la phase de groupes.

"David (de Gea) est de retour et voyage avec nous, Luke (Shaw) aussi, Edinson (Cavani) et Anthony (Martial) ce ne sont que des petits détails mais ils ne feront pas le voyage", a déclaré le Norvégien.

"Bien sûr, c'est le dernier match de la phase de groupes, vous êtes au prochain tour en cas de victoire ou de match nul, donc c'est un match important, bien sûr."

United se rendra en Allemagne pour le match de mardi soir et n'aura besoin que d'un seul point pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils ont battu l'équipe de Julian Nagelsmann 5-0 lors du match aller à Old Trafford en octobre, mais malgré cette victoire convaincante, Solskjaer sait que ce sera un test difficile.

"C'est un match dont nous nous souviendrons avec plaisir car nous avons fait beaucoup de choses bien, a-t-il expliqué. Nous devons encore faire beaucoup de choses bien, nous devons aussi corriger quelques erreurs, nous connaissons assez bien Leipzig pour savoir qu'ils sont imprévisibles dans leur forme et leur système mais, nous connaissons les joueurs et le style dans lequel ils jouent, donc nous savons que ce sera un match difficile et nous devons être au mieux de nos capacités pour obtenir un bon résultat."

L'article continue ci-dessous

Mais, bien qu'il soit dans une position où un seul point est nécessaire, Solskjaer a plaisanté en disant que cela pourrait être une soirée dramatique. Son équipe a dû à chaque fois réagir pour obtenir un résultat lors de ses cinq premiers matches de à l'extérieur de la saison et a déclaré qu'il était "typique" du club de se rendre les choses difficiles.

"Le caractère du groupe s'améliore de plus en plus et nous sommes impatients de jouer, c'est quelque chose que nous voulons, des matchs comme celui-ci", a encore déclaré le manager de United.

"C'est une tradition pour Manchester United, nous ne nous facilitons jamais la tâche, nous regardons les matchs, en particulier celui d'Istanbul où nous aurions pu prendre trois points, c'est comme ça que nous faisons les choses. C'est notre façon de faire les choses. Nous nous rendons la vie dure. C'est comme ça depuis que j'ai joué, et c'était il y a longtemps."