Cavani est "très intéressé" par Boca Juniors

Marcos Rojo a déjà obtenu son départ d'Old Trafford et recherche son compatriote sud-américain pour emprunter la même voie.

Edinson Cavani est "très intéressé" pas un transfert à Boca Juniors, affirme Marcos Rojo, alors que l'ancien joueur de Manchester United aimerait que l'attaquant des Red Devils le suive en Argentine.

Des spéculations concernant un départ d'Old Trafford pour Cavani ont fait surface alors que son contrat de 12 mois en Angleterre se rapproche de sa fin.

Le père de Cavani a affirmé qu'un retour en Amérique du Sud plairait au prolifique buteur âgé de 34 ans, qui a joué pour la première fois en Europe avec Palerme en 2007.

Ll'ancien défenseur des Red Devils Marcos Rojo a déclaré à ESPN Argentine: "Je parle beaucoup avec Cavani. Nous étions ensemble pendant environ quatre ou cinq mois à Manchester mais c'est une personne formidable et nous avons une bonne relation.

«Quand je suis arrivé ici, il m'a demandé comment j'allais, si je passais un bon moment, car il a vu tout ce que j'ai vécu en Angleterre.

"Il est important que de grands joueurs, de l'envergure de Cavani, qui est un joueur historique de l'Uruguay et qui a joué dans de très grandes équipes, disent qu'ils veulent venir jouer à Boca. Je pense qu'il parle très bien du club et du football argentin.

«Quand je lui ai dit qu'il y avait la possibilité de venir à Boca, il m'a dit qu'il avait également parlé avec Roman [Riquelme] et qu'il aimait beaucoup l'option, qu'il serait intéressé par l'avenir. Il doit prendre cette décision avec sa famille. "

L'article continue ci-dessous

Il a été suggéré qu'il avait du mal à s'adapter à la vie en Angleterre, tandis qu'une sanction prononcée à la suite d'une publication sur les réseaux sociaux insensible au racisme l'aurait rapproché d'un départ.

Rojo est prêt à accueillir Cavani en Argentine : "Je lui ai dit que s'il venait, je l'emmènerais pêcher. Il aime pêcher et là-bas. en Angleterre, il me dérangeait tous les jours, il me disait: "Apporte les tiges, apporte les tiges!"

"Je lui ai dit:" Viens ici et je peux t'inviter à pêcher ici en Argentine "."