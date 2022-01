Cassano hospitalisé en raison du Covid-19

Antonio Cassano a dû être hospitalisé à Gênes après avoir contracté le coronavirus. L'ancien attaquant de la Sampdoria, de la Roma, de Bari et du Real Madrid, entre autres, après avoir passé les derniers jours de l'année dernière positifs et au début de 2022 a été contraint à l'hospitalisation.

Ces dernières heures, en effet, l'état général de Cassano s'est légèrement aggravé, ce qui a conduit à son admission au service des maladies infectieuses de l'hôpital San Martino de Gênes, où travaille l'équipe du professeur Matteo Bassetti, virologue réputé depuis le début de la pandémie.

Toutefois, les problèmes de santé de Cassano ne sont pas graves et ne suscitent aucune inquiétude. L'hospitalisation aurait toutefois été nécessaire pour que l'homme de 39 ans, originaire de Bari, bénéficie d'un suivi médical plus important.

Carolina Marcialis, la femme de Cassano, a confirmé via Intagram : "Antonio est à l'hôpital et il va bien, il est vacciné avec deux doses".

C'est Carolina Marcialis elle-même qui a confirmé sur Instagram que son mari avait été testé positif au Covid fin décembre, soulignant qu'il était en isolement depuis plusieurs jours :

"Pour tous ceux qui m'ont demandé si je couchais avec Anto qui est positif, évidemment pas ! Depuis le 24 décembre, nous dormons dans une chambre différente et nous mangeons à tour de rôle, précisément pour éviter la contagion."

Âgé de quarante ans en juillet prochain, Cassano a cessé de jouer au football professionnel en 2017, après avoir signé à Vérone et fait immédiatement ses adieux au maillot des Gialloblù sans jamais fouler la pelouse. Depuis un an et demi, il est un habitué de Twitch, en tant qu'invité sur BoboTv, une chaîne créée par son ami Christian "Bobo" Vieri pour parler de tous les événements footballistiques du moment.