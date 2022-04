Cassano dézingue Ancelotti et plaint le PSG

Antonio Cassano, l’ex-gloire du football italien, s'en est pris à l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti.

L'ancien attaquant du Real Madrid estime que le FC Barcelone, deuxième, éliminé en quart de finale de la Ligue Europa par l'Eintracht Francfort, joue mieux que les Merengue en ce moment. Et pour lui, le style de jeu restrictif d’Ancelotti n’y est pas étranger.

« Face au PSG, le Real a eu beaucoup de chance »

"Le Real Madrid joue mal, mais contre le Paris Saint-Germain d'abord et ensuite contre Chelsea, ils ont eu beaucoup de chance et tôt ou tard cette chance les abandonnera", a déclaré Cassano à Bobo TV.

L'article continue ci-dessous

"Le Real Madrid ne joue pas bien en championnat. Si vous voyez Barcelone, qui s’est réveillé assez tard, c'est une autre musique, a poursuivi l’ancienne coqueluche du Stadio Olimpico. Ancelotti te fait sentir bien, mais je ne sais pas… Je ne rappelle pas d’un seul joueur qu’il a fait progresser dans sa carrière de coach."

Cassano a joué un total de 29 matchs pour le Real Madrid, au cours desquels il a marqué quatre buts et fourni une passe décisive. C’était entre 2006 et 2007. Et il s’était alors attiré les foudres des médias ibériques en multipliant les sorties nocturnes.

A noter que Cassano n’a jamais joué sous les ordres d’Ancelotti. Il était arrivé à l’AC Milan en 2010, juste après que le célèbre technicien ait quitté le club pour Chelsea.