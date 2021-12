"J'ai l'impression d'être au casino" : l'incroyable anecdote d'Habib Beye sur son transfert à Newcastle

Pour célébrer le football anglais qui ne fait pas relâche pendant les fêtes de Noël, Canal+, le diffuseur de la Premier League en France, a réuni cinq joueurs francophones qui ont évolué en Premier League (Habib Beye, Olivier Dacourt, Samir Nasri, Robert Pirès et Florent Sinama Pongolle) afin qu'ils partagent leurs expériences sur ce championnat.

Au cours de l'émission intitulée « The Big 5 », les cinq joueurs ont livré plusieurs anecdotes savoureuses et en particulier Habib Beye sur son transfert à Newcastle.

Beye voulait rester à l'OM

C'est en août 2007 que Beye quitte l'OM pour rejoindre Newcastle. Beye se voyait pourtant finir sa carrière à l'OM dont il était le capitaine : « Quand je vais à Newcastle, j'y vais parce que je veux découvrir le championnat anglais mais c'est parce que la proposition qui est sur la table, je ne peux pas la refuser. Et pourtant je ne veux surtout pas quitter mon club. Mon club de cœur c'était l'OM. Si j'avais pu finir ma carrière à l'OM je l'aurais fait. »

Habib Beye explique que l'argent a principalement motivé sa décision : « à l'OM je suis le plus gros salaire du club. Quand j'arrive en Angleterre, je touche deux fois et demi ce que je touchais à l'OM et je deviens un salaire moyen de Premier League. Et à 30 ans je ne peux pas le refuser. »

L'incroyable négociation entre Beye et Allardyce

Beye raconte alors comment Sam Allardyce, l'entraîneur des Magpies a fait pour le convaincre de signer à Newcastle : « J'ai un contrat de cinq ans. Quand Sam Allardyce est posé devant moi et me dit « je te veux à tout prix » et qu'à chaque proposition, ça monte de 10 000, j'ai l'impression d'être au casino. C'est comme si j'appuyais sur un bouton et à chaque fois que je dis non, il reprend un papier et il réécrit. Je dis « Non ! ». Il me dit : « bah toi, écrit ce que tu veux ». Et à un moment donné j'ai la folie de dire OK, donc je le prends au mot et j'écris ce que je veux. Je mets un salaire énorme. Il dit « deal done » et il part de chez moi. Je m'en rappellerais toujours, c'était dans ma maison à Aix-en-Provence. Il part, il va à Monaco, il repart là-bas à Newcastle et il dit à mes agents, « je le veux à tout prix. Donc quoi qu'il arrive on mettra le prix qu'il faut ». »

« Et je décide de partir car financièrement et à l'époque on est tous partis car il faut se rappeler qu'à l'époque, la livre est à 1,40 par rapport à l'euro. Ça veut dire que quand vous aviez, en gros, 100 000 pounds, vous l'envoyez en France c'est 140 000 euros. Quand vous faites cette balance-là, l'addition est vite faite et j'ai fait un choix financier et je n'ai pas peur de le dire », avoue sans concession Beye.

Malgré un contrat de cinq ans, Habib Beye ne jouera que deux saisons à Newcastle, quittant le club en 2009 pour rejoindre Aston Villa. Beye achèvera sa carrière anglaise lors de la saison 2011-2012 à Doncaster en Championship.