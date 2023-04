Casemiro tacle Séville après l'élimination de Manchester United

Frustré par une comparaison d'un journaliste après l'élimination de Manchester United en Europa League, Casemiro a taclé le club de Séville.

Déjà rattrapés au score dans les 5 dernières minutes du match aller suite à deux buts contre leur camp, les Red Devils se sont écroulés hier soir à Séville face à une équipe qui a parfaitement profité des erreurs mancuniennes (3-0). Une défaite cinglante et une élimination précoce en quarts de finale d'Europa League qui mettent déjà un terme à la saison européenne des hommes d'Erik ten Hag. Et qui frustrent particulièrement le milieu de terrain brésilien Casemiro qui a taclé le club andalou en interview d'après-match.

United sombre, Casemiro tacle Séville

Dans un stade Ramón Sánchez Pizjuán qui savait l'opération possible, les Mancuniens ont complètement déjoués, offrant une prestation aux mélanges de peur, d'erreurs individuelles et de tétanisation. Il faut dire que les nombreuses absences majeures (Raphael Varane, Lisandro Martínez, Bruno Fernandes) couplées aux erreurs de David De Gea et Harry Maguire n'ont pas aidés les hommes d'Erik ten Hag à aborder sereinement la rencontre. En résulte une solide défaite 3-0 face à un adversaire qui n'a même pas eu à bien jouer et qui confirme son statut de favori au titre final.

Avec six titres en Europa League, le FC Séville est tout simplement le recordman de trophées en C3, loin devant l'Inter, la Juventus, Liverpool et l'Atlético Madrid et leurs trois titres chacun (mis à part pour les Colchoneros, tous ces trophées ont d'ailleurs été remportés lorsque la compétition s'appelait encore la Coupe de l'UEFA). Une domination andalouse qui n'est pas sans rappeler celle du Real Madrid en Ligue des Champions. Une comparaison qui n'a pas plu à Casemiro qui a sorti la grande faucheuse pour tacler les sévillans.

Le milieu brésilien, qui a passé près d'une décennie chez les Merengue avec qui il a remporté quatre Ligue des Champions, semblait avoir gardé la défaite en travers de la gorge lors de son interview d'après-match. Interrogé sur la réputation européenne des Sévillans pour justifier la solidité de son adversaire du jour, Casemiro a dégainé sa frustration : « Ils ont encore du chemin à faire, ils en ont encore 8 à remporter pour atteindre le Real Madrid. » Le Brésilien et ses coéquipiers devront cependant vite tourner la page puisqu'ils jouent à nouveau la réussite de leur saison ce week-end, en demi-finale de FA Cup contre Brighton.