Casemiro mécontent des sifflets contre Bale

Casemiro a reproché aux fans du Real Madrid d’avoir sifflé Gareth Bale contre Getafe, en leur rappelant qu’il s’agit d’un "joueur historique pour le club". Le Brésilien n’a donc pas du tout aimé le traitement réservé aux Gallois par les fidèles de Bernabeu.

Bale est entré durant la seconde période de ce match et ce fut sa première apparition à Santiago Bernabeu depuis février 2020. Dès qu’il a foulé la pelouse, il a été conspué par la foule. Au grand dam de Casemiro, qui estime qu'il mérite beaucoup plus de respect compte tenu de ses accomplissements au club.

Bale a remporté plusieurs titres de Liga et de Ligue des champions à Madrid au cours des neuf dernières années, avec 106 buts et 67 passes décisives, mais il a souvent été décrié pour sa nonchalance et son manque d’investissement.

« Siffler Bale c’est siffler l’histoire du club »

Le joueur de 31 ans est tombé en disgrâce ces dernières années et quittera le Bernabeu à l'expiration de son contrat cet été. Casemiro a exhorté les supporters à le soutenir d’ici là.

"Quand un joueur est sifflé, nous sommes tous sifflés. Je ne suis pas d'accord quand cela arrive", a-t-il indiqué en conférence de presse ce lundi. "Nous devons le soutenir. Je n'aime pas la façon dont Bale a été sifflé l'autre jour parce que c'est un joueur historique pour ce club. Quand vous sifflez un joueur comme ça, vous sifflez l'histoire de ce club. Si nous sommes tous ensemble, nous sommes tous ensemble. Je veux que le Bernabeu nous fasse frissonner. Nous comptons sur le soutien du public."

Casemiro s'exprimait avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre Chelsea, où les Madrilènes défendront une avance de 3-1 au score cumulé grâce à Karim Benzema.

Le Français a réalisé un magnifique triplé à Stamford Bridge, plaçant ainsi les Merengue en position de force pour se qualifier pour le dernier carré.

Casemiro a admis que Benzema est devenu plus clinique que jamais en 2021-22, mais insiste également sur le fait que sa personnalité dans le vestiaire est restée la même. "La seule chose qui a changé chez Karim, ce sont les buts, a-t-il déclaré à propos de son partenaire. Il a franchi un palier en marquant des buts. Mais la façon dont il joue et la façon dont il nous parle est toujours la même. Nous voyons ce qu'il fait à l'entraînement, sa qualité et ses déplacements. Il fait partie de l'histoire de ce club. Pour nous, il s'agit de continuer à apprécier ce qu'il est. Je suis sûr qu'il va être très important pour nous."