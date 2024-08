Casemiro, le nouveau rebondissement

Erik ten Hag a laissé entendre que Casemiro resterait à Manchester United cet été malgré l'intérêt de l'Arabie Saoudite.

Casemiro a joué les 90 minutes lors de la défaite de Manchester United aux tirs au but contre son rival Manchester City dans le Community Shield. Le joueur de 32 ans était censé quitter Old Trafford cet été après de forts liens avec l'Arabie Saoudite, mais Ten Hag a donné sa plus forte indication à ce jour selon laquelle le Brésilien restera désormais au club.

Malgré la défaite contre City, United sera stimulé après avoir conclu des accords avec le Bayern Munich pour recruter Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui. Les transferts ont reçu le feu vert après qu'Aaron Wan-Bissaka se soit rapproché de West Ham, donnant à United la marge de manœuvre financière pour se déplacer pour ses renforts défensifs.

Ten Hag a déclaré aux journalistes : "Casemiro ? Je ne pense pas que ce soit une question de système. Il a fait une pré-saison depuis longtemps, donc il est très en forme en ce moment. En tant qu'équipe, nous travaillons très bien et c'est plus facile pour Casemiro. C'est un grand joueur et il peut apporter ses compétences. Il est très important pour notre équipe."

Le patron de United a ajouté : "Je n'ai aucun signe qu'il ne restera pas et nous en sommes très heureux."

Il est peu probable que United ait un nouveau milieu de terrain à sa disposition avant le début de sa campagne de Premier League contre Fulham vendredi prochain, ce qui signifie que Casemiro devrait être titulaire une fois de plus. Les Red Devils auraient demandé des renseignements sur leur cible à long terme, Frenkie de Jong, mais toute signature importante nécessiterait probablement la vente d'un joueur, ce qui signifie que l'avenir de Casemiro pourrait encore rester incertain.