Casemiro, l'incroyable rebondissement

Un ancien défenseur des Red Devils a conseillé à Manchester United de conserver Casemiro malgré la baisse de performance inquiétante du Brésilien.

Casemiro a été l'un des meilleurs joueurs de United lors de la première saison d'Erik ten Hag, mais sa forme a chuté lors de sa deuxième campagne. Il était si mauvais qu'en mai, Jamie Carragher l'a exhorté à quitter le football au plus haut niveau. L'ancien défenseur de United, Mikael Silvestre, a cependant exhorté le club à lui donner une autre chance.

"Je pense qu'il a encore de l'énergie et suffisamment de réserve pour répondre à cela et montrer qu'il est toujours un joueur précieux pour l'équipe", a déclaré Silvestre lors d'une conversation avec TG Casino. "Pas peut-être à chaque match car c'est assez intense, mais dans les plus grandes rencontres, la plupart du temps, il a joué au niveau qu'on attend de lui. Je ne tirerais pas de conclusions hâtives pour Casemiro, il semble être un bon personnage à avoir dans le vestiaire. Si l'équipe veut retrouver le chemin de la victoire, elle a besoin de ce type de joueurs autour d'elle."

L'article continue ci-dessous

Casemiro n'a pas été retenu dans l'équipe du Brésil pour la Copa America, ce qui signifie qu'il a profité d'une rare pause cet été. Cependant, ce repos prolongé n'a pas conduit à une amélioration des performances et il a eu du mal à s'imposer lors des matchs de pré-saison de United. Il lui reste deux ans de contrat et il est le deuxième plus gros salaire de United, avec un salaire estimé à 340 000 £ par semaine (431 000 $). La Pro League saoudienne a été présentée comme une destination potentielle pour lui, mais Silvestre pense que United devrait le garder dans l'équipe.

"Pas à moins que le club n'ait recruté et qu'il y ait quelqu'un qui arrive par le biais du pipeline. Il est important pour le manager d'avoir le bon nombre de joueurs à l'entraînement et le bon nombre de joueurs dans la zone du milieu défensif", a déclaré Silvestre. "Bien sûr, il y a Kobbie Mainoo, mais à part lui, on ne peut pas identifier un autre numéro six de l'équipe. Il reste encore trois semaines avant la fermeture de la fenêtre. Je ne serais pas surpris si Casemiro jouait une saison de plus, ce n'est pas comme si United était en lice pour le titre, donc je pense que si vous considérez cette période comme une transition, il pourrait toujours être un bon leader dans cette équipe."

Manchester United aurait retiré son intérêt pour le recrutement de Manuel Ugarte du Paris Saint-Germain et aurait jeté son dévolu sur d'autres cibles de milieu de terrain défensif comme Youssouf Fofana de Monaco.