Real Madrid, Casemiro envoie une pique au Barça

Le milieu de terrain du real Madrid a envoyé une petite pique aux rivaux barcelonais concernant l'arbitrage.

Elche a reçu un penalty après une faute de Dani Carvajal lors du match nul glané face au (1-1), tandis qu'un penalty initialement accordé à l'équipe de Zinedine Zidane a été annulé après consultation de la VAR, mais Casemiro ne voulait pas discuter de l'arbitrage après le match.

L'international brésilien a précisé que cette discussion ne l'intéresse ni lui, ni ses coéquipiers. "Nous ne parlons pas des arbitres", a déclaré Casemiro à Movistar +. «Ils sont ici pour faire de leur mieux", a-t-il asséné alors qu'avec ce résultat, le Real a lâché deux points précieux et laisse filer son voisin de l'Atlético en tête de la .

"D'autres personnes sont ici pour parler de VAR. Nous parlons de football." Des propos qui font certainement référence à Ronald Koeman. L'entraîneur du Barça ayant souvent tancé l'arbitrage, qui selon lui avantage le Real Madrid cette saison.

Elche a forcé le Real au partage des points malgré la grosse domination merengue, notamment en première période et Casemiro a exprimé sa déception face à l'incapacité de son équipe à atteindre son objectif malgré ses nombeuses opportunités.

"Nous voulions prendre les trois points, mais nous n'y sommes pas parvenus", a déploré Casemiro. «Nous avons bien commencé et nous avons eu des occasions de marquer plus de buts, mais avec une seule opportunité , ils ont marqué un but. «Nous nous sommes battus, mais il était difficile de trouver des espaces. Ils se sont tous installés devant leur défense, même si nous savions que nous allions faire face à cela."

Zinedine Zidane s'est lui aussi exprimé au sujet de cette rencontre devant les médias en conférence de presse :

« Mon sentiment n’est pas bon car nous avons eu des occasions et nous n’avons pas tué le match », a confié Zizou. «Puis, avec le nul, ils se sont regroupés derrière et c’était difficile. « Je ne pense pas que ce soit une question de confiance excessive, car nous savions contre nous jouions. La clé était d’obtenir ce deuxième but, mais nous ne l’avons pas marqué. Ensuite, ils ont reculé et nous n’avons pas pu prendre l’avantage, mais nous avons eu des opportunités aussi. Je suis satisfait de [Marcelo et Marco Asensio]. Je suis content des performances de tout le monde, même de ceux qui jouent moins. »