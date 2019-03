Casanova, Marquinhos... Les réactions après Toulouse-PSG (0-1)

Paris a dominé Toulouse sur la plus courte des marges ce dimanche. Découvrez les principales réactions d'après-match.

Grâce à un but de Kylian Mbappé, Paris s'est défait de ce dimanche en clôture de la 30e levée du championnat. Même si la manière n'y était pas, les hommes de Tuchel étaient satisfaits du succès récolté. Leurs adversaires, eux, ont fait part d'une certaine frustration, en raison des nombreuses occasions non converties.

Alain Casanova (entraineur de Toulouse sur Canal+) : "On a bien tenu notre organisation. On s'est procuré des occasions, mais on aurait du marquer. On ne l'a pas fait, et on est punis sur les rares occasions qu'ils ont. C'est comme ça face aux grandes équipes. Le moindre détail, ça paye. Ils ont quand même géré et maitrisé, mais c'était un soir pour prendre au moins un point".

Marquinhos (défenseur du PSG sur Canal+) : "On connait le contexte ici. Toulouse se bat jusqu'au bout. Il fallait être patient, en restant actifs. Il fallait aller chercher le ballon devant. On a essayé de jouer en profondeur, en tentant de trouver Mbappé. C'est bien. C'était un match pour retrouver les automatismes. Il faut du temps, et on a essayé de le faire. Les jeunes répondent présent et font de bons entrainements. Le coach leur fait confiance. On essaye de les aider. Le titre ? On a deux trophées à aller chercher. Si on arrive à le faire dès dimanche, ça serait bien. Mais y a une demie avant. Les trophées ramènent de la joie".

Eric Choupo-Moting (attaquant du PSG) : "Après la trêve, ce n'est jamais facile et nous, on a beaucoup de joueurs qui jouent en sélection. Il y avait quelques changements. On a fait un bon match. Il faut aussi rendre hommage à Toulouse. On a joué chez eux et ils ont fait un bon match aussi. Il y a eu des occasions des deux côtés et je suis content qu'on ait gagné. Le titre se rapproche ? Nous, on n'y pense pas encore. Le coach le répète ; on prend les matches les uns après les autres. On doit gagner, et ce n'est pas toujours facile. Comme aujourd'hui. La ? Notre objectif c'est aussi de la gagner. , on va prendre ce match très au sérieux. En Coupe, il y a toujours des exploits. Areola a fait un très bon match. Il a arrêté deux, trois occasions nettes. Il nous a beaucoup aidé aujourd'hui".

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG à l'AFP) : "Ce n'est jamais facile après une trêve. Beaucoup de nos joueurs ont été sollicités pendant cette coupure internationale et il y avait un peu de fatigue chez certains. On a été sérieux, et on s'est comporté en équipe et c'est quelque chose que j'apprécie. On a su rester ensemble.

Toulouse joue long avec des duels aériens, mais on a répondu présent. Je suis heureux de la mentalité affichée. Il pourrait y avoir plusieurs raisons de se relâcher, notamment avec l'avance que nous avons en championnat (20 points sur ), mais personne ne le fait et j'aime ça."

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Stadium de Toulouse