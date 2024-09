Carvajal, la décision surprenante

Dani Carvajal a confirmé sa position de vouloir signer un renouvellement de contrat au Real Madrid.

Le défenseur vétéran en est aux 12 derniers mois de son contrat dans la capitale espagnole, son contrat actuel expirant à la fin de la campagne.

Les règles de l'UEFA stipulent que Carvajal est en mesure d'ouvrir des négociations avec des clubs non espagnols à partir du début de 2025, mais l'arrière latéral n'a d'yeux que pour Los Blancos.

L'article continue ci-dessous

Carvajal a déjà déclaré que s'il ne renouvelait pas, il chercherait à quitter le football européen, mais ce n'est pas à l'ordre du jour.

La politique du Real Madrid consistant à offrir aux joueurs de 30 ans et plus des prolongations d'un an sera à nouveau mise en œuvre dans les négociations à venir et le joueur de 32 ans a insisté sur le fait qu'il était prêt à renouveler son lien de longue date avec le club.

"Si toutes les parties sont d'accord, je veux renouveler et prolonger ma carrière au Real Madrid, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je ne voudrais jouer pour aucun club européen après mon passage à Madrid, par respect", selon les citations de Marca.

En plus d'avoir remporté quatre titres de Liga et six couronnes de Ligue des champions de l'UEFA, Carvajal a également accumulé 412 apparitions, alors qu'il entame sa 12e saison à Madrid.