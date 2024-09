Carvajal dévoile sa prochaine destination

le joueur de 32 ans a réfléchi à l’endroit où il pourrait aller après Los Blancos.

Le vétéran du Real Madrid Dani Carvajal est un prétendant extérieur au Ballon d’Or cette année, et il ne devrait pas être supplanté au poste d’arrière droit avant un certain temps encore.

À l’exception d’une seule saison au Bayer Leverkusen, Carvajal a passé toute sa carrière au Real Madrid, et est le deuxième sur la liste pour le capitanat après Luka Modric. S’exprimant lors du camp d’entraînement de l’Espagne, on a demandé à Carvajal si la décision de Toni Kroos de raccrocher les crampons à seulement deux ans de plus que lui l’avait fait réfléchir.

« J’ai jusqu’à l’été prochain sur mon contrat. Je n’envisage pas de prendre ma retraite pour le moment. J’en parle avec ma famille : je veux profiter de chaque match, de chaque séance d’entraînement. Au fil des années, on se rend compte qu’il faut donner plus de valeur à chaque instant et en profiter », a-t-il révélé à The Athletic.

« La relation que j’ai avec le club est très transparente, très claire. Si les deux parties sont d’accord pour continuer, j’espère rester ici pendant de nombreuses années. »

Mais il n’affrontera pas les Blancos en Ligue des champions. Carvajal n’était pas opposé à l’idée de jouer en Major League Soccer aux États-Unis.

« C’est une possibilité. Quand je déciderai de ne pas être au Real Madrid, je ne jouerai pas en Europe et les alternatives seront bien plus réduites. »

« Exactement, ce serait l’une de ces trois options », a-t-il noté, répondant aux États-Unis, à l’Arabie saoudite ou au Qatar comme destinations potentielles.

Il a également admis lors de l’interview qu’il aurait aimé modifier son régime alimentaire et son programme de conditionnement physique plus tôt dans sa carrière. Depuis qu’il est devenu végétalien, Carvajal a évité les problèmes de blessures qui l’ont tourmenté pendant plusieurs années et est revenu parmi les meilleurs arrières droits du monde.