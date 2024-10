Carvajal Ballon d'Or ? L'énorme rebondissement

Real Madrid vs Villarreal

Plus tard ce mois-ci, le Ballon d’Or 2024 sera décerné par France Football.

Tout porte à croire que Vinicius Junior le remportera pour la toute première fois, et le Real Madrid s’attend également à ce que ce soit le cas.

Tout le monde ne croit pas que Vinicius serait le vainqueur mérité. En fait, son ancien coéquipier Joselu Mato préférerait le voir attribué à Dani Carvajal, comme il l’a récemment déclaré à EFE (via MD).

« Je le donnerais à Carvajal. Nous parlons d’un joueur qui a tout joué l’année dernière, qui a remporté les mêmes titres de club que Vini, que j’apprécie et que j’aime beaucoup en tant que coéquipier, mais je pense que Dani a terminé la saison en tant que meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions et a remporté un Championnat d’Europe dans lequel il a été très important.

« En fin de compte, le mérite n’est pas donné à un défenseur car il est plus un protagoniste qui marque des buts ou fait des passes décisives, mais nous avons vu Dani comme un buteur, qui a marqué et fait des passes décisives, qui a été important, qui a joué des matchs incroyables. C’est un candidat sérieux pour pouvoir le recruter car cela fait longtemps que nous n’avons pas vu un joueur dans ces conditions et les titres remportés l’année dernière en défense lui permettraient de remporter le Ballon d’Or. »

Joselu n’a été coéquipier de Vinicius et Carvajal que pendant une saison, même si ce fut une saison mémorable. Il a rejoint Al-Gharafa cet été, même s’il se voit toujours au Real Madrid.

« Depuis le premier jour, ils m’ont traité comme l’un des leurs. Ressentir cela dans le meilleur club du monde, de la part du président, de l’entraîneur, de ses coéquipiers de classe mondiale… Enfiler le maillot et jouer dans ce stade, c’est quelque chose de différent de tout ce que l’on peut imaginer dans toute une vie.

« Je ne regrette pas la décision que j’ai prise car je pense que dans la vie, les décisions que l’on prend ne doivent jamais être regrettées, mais c’est vrai qu’en regardant le Real Madrid, j’ai le sentiment d’y avoir été. J’ai eu la chance de vivre des moments égaux ou meilleurs que ceux qu’ils vivent actuellement. »