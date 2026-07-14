Jamie Carragher espère que l'Angleterre trouvera le moyen de neutraliser Lionel Messi en demi-finale de la Coupe du monde. Dans sa chronique pour Sky Sports, l'ancien défenseur partage les réflexions du sélectionneur Thomas Tuchel.

Selon l’ancien défenseur, les Three Lions doivent exploiter le fait que Messi ne participe quasiment pas au travail défensif une fois que l’Argentine perd le ballon. Il préconise aussi de contenir le meneur de jeu de 39 ans lorsque l’Albiceleste a la possession.

« Ce n’est pas une nouveauté avec Messi. Il joue depuis 20 ans et personne n’a encore trouvé la solution », conclut Carragher à la veille de ce choc en demi-finale de la Coupe du monde. « Il faut un plan. Je ne pense pas qu’il s’agira d’un marquage individuel, mais ils ont besoin d’un plan. Les joueurs s’y attendront aussi. »

Si Tuchel décidait malgré tout d’affecter un défenseur spécifique à Messi, ce ne serait pas, selon Carragher, un signe de faiblesse : « On affronte peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Il l’a d’ailleurs prouvé lors de ce tournoi. »

« Les Anglais doivent aussi exploiter les faiblesses de Messi. Il a tendance à se balader quand l’Argentine n’a pas le ballon ; donc le latéral gauche anglais n’a pas besoin de le coller pendant 90 minutes. Ils peuvent jouer sur le fait que l’Argentine ne défend qu’avec neuf joueurs de champ », analyse l’ancien défenseur.

Pour Carragher, il n’y a pas de favori clair : « Les deux équipes sont très proches. J’espère que la rencontre ressemblera à celle contre la Croatie, face à une formation qui se sait de qualité. »

L’ancien défenseur de Liverpool estime par ailleurs que l’Angleterre est capable de bien mieux que ce qu’elle a montré jusqu’ici. Le vainqueur défiera en finale la France ou l’Espagne, qui s’affrontent mardi.