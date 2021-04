Carragher : "Le trio Salah, Mané et Firmino a vécu"

L'ancien défenseur de Liverpool estime que la triplette Salah, Mané et Firmino n'incarne plus le futur des Reds.

Les trio d'attaque de Liverpool doit être brisé cet été, affirme Jamie Carragher. La légende des Reds estime que Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino ne seront plus en mesure d'afficher leur rendement d'antan du côté d'Anfield..

Les spéculations concernant les mouvements à venir à Liverpool commencent à aller bon train à l'approche de la fenêtre estivale, avec de nombreuses rumeurs concernant l'intérêt potentiel de toute l'Europe pour les attaquants phares de cette formation.

Jurgen Klopp n'a donné aucune indication sur le fait qu'il soit ouvert offres, mais Carragher pense que le moment est venu pour "essayer autre chose" dans le dernier tiers après le sérieux déclin qu'a connu cette équipe cette saison.

L'article continue ci-dessous

"Un peu plus de concurrence à l'avance ne ferait pas de mal"

L'ancien défenseur de LFC a déclaré à Sky Sports: "Les gens ont dit que la ligne d'attaque était hors de forme, mais cela fait trop longtemps maintenant que c'est le cas pour que cela puisse être utilisé comme argument. Les gens n'arrêtent pas de parler des problèmes de Liverpool en défense centrale, mais leur plus gros problème se situe à l'autre bout du terrain. Nous savons que Virgil van Dijk et Joe Gomez seront de retour la saison prochaine. Et les trois flèches de devant seront encore là. Ils ont eu le renfort supplémentaire de Diogo Jota, qui a marqué quelques buts, mais je l'ai dit il y a six mois que les trois de devant avaient besoin d'être séparés car aucun trio offensif n'est jamais ensemble aussi longtemps."

"Quand vous regardez d'autres grands partenariats offensifs et les glorieux trio offensifs, ils durent probablement trois ans et ensuite vous passez à autre chose. A Liverpool, ils sont ensemble depuis probablement quatre ou cinq ans, il faut donc mettre fin à ça cet été. C'est là que Liverpool doit investir, comme ils le font bien sûr pour le secteur défensif. C'est en fait assez similaire à Manchester United, mais c'est là que Liverpool doit dépenser l'argent", a ajouté le champion d'Europe 2005.

"Les trois de devant ont longtemps été incroyables, mais on est juste arrivés à un stade où il faut autre chose et cela doit être rectifié cet été, surtout quand on repense aux occasions qui ont été manquées cette saison. Il faut évoluer avec le temps, et un peu plus de concurrence à l'avant ne ferait pas de mal", a conclu Carragher.