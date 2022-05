Carragher : "Je ne laisserai pas partir Sadio Mané"

L'ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, a mis en avnat l'influence de Sadio Mané sur le club, insistant sur le fait qu'il est impossible qu'il quitte le club pour le Bayern Munich.

Le club champion d’Allemagne aurait convoité les services du joueur de 30 ans, dont le contrat avec Liverpool expire en 2023.

L'ancien défenseur central affirme que Mané s'est sacrifié à de nombreuses reprises pour le bien du club et que son impact, aux côtés de celui de Mohamed Salah, a été efficace au cours des cinq dernières années.

Il a ensuite avoué son amour pour le joueur en raison de ce qu'il accompli pour l'équipe de Merseyside.

« J’aime Mané à la folie »

"Quand je regarde Liverpool en tant que fan, Sadio Mané est mon joueur préféré, a déclaré Carragher à Sky Sports. Il y a quelque chose de spécial chez Mané. Il s'est sacrifié à certains moments et le quart de travail qu'il fait. Il fait cela depuis cinq ans, tout comme Salah, et ils ne sont jamais blessés. Ils sont là, semaine après semaine, pendant 90 minutes, et font grimper les chiffres chaque semaine. Ce qu'ils ont fait pour ce club de football est incroyable".

« Je suis un grand fan de Sadio Mané et je peux vous assurer qu'il n'ira nulle part car je ne le laisserai pas aller au Bayern Munich. (Celui qui le laissera partir) il aurait affaire à moi ! Je l'aime, je l'aime à la folie. Et pas seulement parce que c'est un grand joueur et ce qu'il a fait pour Liverpool », a ajouté un Carra visiblement conquis.

Mardi dernier, Mané a marqué le deuxième but lors de la victoire vitale 2-1 des Reds sur le terrain d'Aston Villa. Cette saison, en Premier League, il totalise 15 réalisations et aussi deux passes décisives.