Carlos Tévez de retour en Premier League ?

Carlos Tévez, qui est libre de tout engagement depuis la fin de son aventure au Boca Juniors, est pressenti pour faire un come-back sensationnel en Angleterre.

L'ancien attaquant de Manchester United, Manchester City et de West Ham est en effet sans club en ce moment. Cependant, et malgré ses 38 ans passés, il n’envisage pas encore la retraite.

L'article continue ci-dessous

Tevez était en Europe la semaine dernière et a rendu visite à son ancien club de la Juventus. Il a aussi fait un passage par l’AC Milan, où il a été accueilli par Paolo Maldini.

Tévez et Conte, bientôt les retrouvailles ?

Selon Il Corriere dello Sport, l’Apache devrait rencontrer le manager des Spurs, Antonio Conte, et les directeurs du club la semaine prochaine. Il serait alors question d’un court engagement de l’ex-international albiceleste avec la formation londonienne.

Conte a travaillé avec Tevez à la Juve et il serait très heureux de l’accueillir à Tottenham, même si l’Argentin n’est plus très jeune et que son niveau physique soulève forcément des interrogations après une période d’arrêt.