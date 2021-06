Carlos Tevez annonce son départ de Boca Juniors

L'attaquant de 37 ans a décidé d'activer une option lui permettant de mettre fin à son contrat avec six mois d'avance.

L'idole de Boca Juniors, Carlos Tevez, a confirmé qu'il allait quitter le club argentin avec effet immédiat, car il n'est "pas prêt" mentalement pour la compétition en ce moment. Cependant, il n'a pas annoncé officiellement sa retraite footballistique pour de bon, affirmant qu'il a actuellement l'intention de s'éloigner du jeu "mais peut-être que dans trois mois je me réveillerai et j'aurai envie de rejouer".

Tevez a rejoint son club d'origine en 2015 après une brillante expérience en Europe avec des clubs comme Manchester United et City, puis il est revenu pour la troisième fois en 2018 après un passage en Chinese Super League.

Mais lors d'une conférence de presse convoquée vendredi, le joueur de 37 ans a révélé qu'il ne jouerait pas pour les Xeneize au cours de la seconde moitié de l'année, car il prend une option pour écourter son contrat six mois plus tôt.

"Ce n'est pas un adieu, mais un à bientôt, a déclaré Tevez aux journalistes. Je n'ai rien d'autre à donner à Boca. Mentalement, je ne suis pas prêt. Je n'ai même pas eu le temps de faire le deuil de mon père, c'est dire à quel point c'est exigeant.

"En ce moment, je dois m'appuyer sur ma famille et être là pour elle. Aujourd'hui, je peux dire que oui, je prends ma retraite, mais peut-être que dans trois mois je me réveillerai et je voudrai rejouer, mais pas à Boca Juniors. Je veux remercier les dirigeants [de Boca], mes collègues et le personnel d'encadrement."

Tevez a rejoint les géants de Buenos Aires à l'adolescence, faisant ses débuts en club à seulement 16 ans contre Talleres en novembre 2001.

Il a ensuite remporté le tournoi d'ouverture et la Copa Libertadores 2003, avant d'aider Boca à être sacré champion du monde en battant le Milan cette année-là en Coupe Intercontinentale.

En 2005, il quitte la Bombonera pour les Corinthians, au Brésil, et entame une carrière qui le mènera à West Ham United, Man Utd, City et la Juventus avant de revenir à Boca à l'âge de 31 ans.

Retrouver le titre de la Libertadores que Boca a remporté pour la dernière fois en 2007 était la principale motivation des Carlitos, mais, malgré plusieurs parcours dans la compétition, le trophée est resté insaisissable.

L'article continue ci-dessous

Tevez a été le plus près d'atteindre cet objectif en 2018, en s'inclinant en finale face à son rival de toujours, River Plate, dont le match retour s'est déroulé dans le stade Santiago Bernabeu du Real Madrid en raison de problèmes d'affluence.

Il quitte néanmoins le club comme l'un des joueurs les plus décorés, non seulement pour Boca mais aussi dans l'histoire du football mondial. L'attaquant peut se targuer d'avoir remporté 11 titres majeurs avec les Xeneizes, le dernier en date datant du début de l'année, lors de la Copa Diego Armando Maradona, tandis que dans l'ensemble de sa carrière en club, il a récolté 26 médailles de vainqueur.

Lundi, il a tiré un penalty sur la barre transversale et Boca a ensuite été éliminé de la Copa Liga Profesional par le Racing Club lors d'une séance de tirs au but en demi-finale, ce qui s'est avéré être son dernier match pour le club.