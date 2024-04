Carlo Ancelotti prend la défense de Mbappé et Haaland

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a pris vendredi, la défense de Haaland après leurs prestations en Ligue des Champions.

Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions nous ont réservé de très beaux duels les mardi et mercredi dernier. Un match d’anthologie entre le Real Madrid et Manchester City et un match à rebondissements entre le PSG et le Barça ont notamment marqué cette manche aller. Cependant, les joueurs attendus dans ces matchs à l’image de Kylian Mbappé et Erling Haaland ont, tous les deux, été transparents. Sous le feu des critiques après leurs performances, les deux stars ont reçu vendredi le soutien de Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti vole au secours de Mbappé et Haaland

Attendu lors du choc entre le Real Madrid et Manchester City mardi soir, Erling Haaland n’a pas répondu présent sur le terrain. L’international norvégien a été maîtrisé par Antonio Rudiger. C’est le cas également de Kylian Mbappé, muselé par Jules Koundé lors du PSG – Barça, mercredi. Les prestations des deux attaquants, considérés comme les successeurs de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo en termes de rivalité, leur valent des critiques dans la presse.

Toutefois, Carlo Ancelotti appelle à la prudence sur le Français et le Norvégien, qui restent des tueurs dans la surface. « Du calme, du calme. Il se peut qu'ils n'aient pas donné le meilleur d’eux-mêmes lors du match aller, mais maintenant d'autres matchs s'annoncent et... soyez prudent. Soyez prudent avec les trois que vous avez mentionnés », a déclaré l’entraineur du Real Madrid en conférence de presse vendredi.

Ancelotti met les choses au clair sur Jude Bellingham

Par ailleurs, Kylian Mbappé et Erling Haaland ne sont pas les seuls joueurs ciblés par les critiques des médias. C’est aussi le cas de Jude Bellingham qui n’a pas non plus été à son avantage lors du choc contre Manchester City. Le milieu de terrain du Real Madrid, auteur de 20 buts cette saison, a même baissé de rythme depuis quelques semaines. Mais pour Carlo Ancelotti, l’international anglais fait bien son travail dans l’entrejeu.

« Son rythme de buts a diminué mais il a déjà inscrit 20 réalisations. Et c’était justement ça la surprise. Il fait son travail, qui est plutôt celui d’un milieu de terrain. Mais au niveau footballistique il est très bon. Il ne le lui manque rien sauf les buts qui reviendront tôt ou tard », a ajouté le technicien italien.