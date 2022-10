Carlo Ancelotti lève le voile sur l’avenir de Kroos au Real

L’entraineur du Real, Carlo Ancelotti, a donné des nouvelles en ce qui concerne son milieu allemand, Toni Kroos.

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a annoncé que Toni Kroos pouvait signer un nouveau contrat très prichainement.

Le contrat actuel du chevronné milieu allemand expire à la fin de la saison et certains prétendent qu'il pourrait prendre sa retraite à l’issue de cette échéance.

« La prolongation de Kroos est entre ses mains »

Cependant, avant d'affronter Getafe, Ancelotti a rassuré tout le monde : "Il est très bien, physiquement et mentalement, il a toujours le sourire, il ne se met jamais en colère, il ne ressent jamais de pression. Cela me semble très étrange, je lui demande que s'il n'est pas nerveux et il dit non".

Le technicien italien a poursuivi en indiquant que Kroos est le seul décideur de son avenir : "La prolongation est entre ses mains, s'il veut renouveler tout le Madridismo, il sera heureux. "

Ancelotti a également réfuté l’idée que ses joueurs se ménageaient en ne se donnant pas à fond sur certains matches : "Je ne le pense pas, connaissant les joueurs, ils veulent jouer. Nous devons bien évaluer la fatigue, nous jouons tous les trois jours. Le joueur n'est pas si sincère dans ce sens, il dit qu'il va bien même s'il est fatigué. Parfois, ne pas être honnête dans ce sens coûte des blessures. Je préfère qu'ils soient honnêtes, s'ils sont fatigués, et qu'ils me disent qu'ils préfèrent s'arrêter. Seuls deux joueurs m'ont dit cela en 30 ans : l'un était Pepe, dans une finale de Ligue des champions, et l'autre Seedorf dans un match de championnat."