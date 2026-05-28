Carl Hoefkens a tranché concernant son avenir au NAC Breda

Le NAC Breda, fraîchement relégué, a confirmé jeudi sur son site officiel que Carl Hoefkens restait à la tête de l’équipe. L’entraîneur belge s’est fixé pour objectif de ramener le club en Vriendenloterij Eredivisie. « Ces dernières semaines, Hoefkens a mené des évaluations approfondies et franches avec la direction, au cours desquelles les aspects positifs et négatifs de la saison 2025/2026 ont été abordés. »

Le technicien a immédiatement réagi sur le site du club : « Je suis toujours très affecté par notre échec à assurer le maintien la saison dernière. Ce ratage me ronge et m’a souvent tenu éveillé ces deux dernières semaines. »

L’entraîneur, qui a pris le club dans son cœur et se sent chez lui à Breda, affirme : « Il y a deux ans, je me suis lancé avec conviction dans l’aventure du NAC et j’ai le sentiment d’en être encore en plein cœur. Le NAC est un club débordant d’ambition et qui, à mon avis, ne cesse de progresser. »

Fidèle à son autocritique, il assume pleinement la responsabilité de la relégation. « Mais je suis un battant, assoiffé de revanche et prêt à tout pour ramener ce club au plus haut niveau. »

« J’ai ressenti beaucoup de confiance de la part du club lors des discussions approfondies avec la direction, et ce sentiment est tout à fait réciproque. Je n’ai pas fini avec le NAC. Je veux me battre et lutter pour la promotion avec tout le monde au sein du club. »

Après une seizième place synonyme de relégation en Keuken Kampioen Divisie, le club redémarrera donc la saison prochaine avec son entraîneur, récemment courtisé par OH Leuven mais déterminé à rester à Breda.