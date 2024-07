"Capitaine indigne", Mbappé gravement accusé

Kylian Mbappé a été critiqué par Emmanuel Petit qui a qualifié la star du Real Madrid de "capitaine indigne".

L'attaquant de 25 ans, qui a lui-même remporté un titre mondial en 2018 avant de réaliser un triplé lors de la finale de Qatar 2022, porte désormais le brassard pour son pays. Cette responsabilité lui a été transmise à la suite de la retraite internationale d'Hugo Lloris.

Mbappé est l'un des talents les plus excitants de la planète et il apportera cet ensemble de compétences en Espagne après avoir rompu les liens avec le Paris Saint-Germain en tant que meilleur buteur de l'histoire du club. Il a toutefois eu du mal à faire des étincelles lors du Championnat d'Europe.

Un nez cassé lors du premier match de la France contre l'Autriche n'a pas joué en sa faveur, puisqu'il a dû être équipé d'un masque de protection. Mais Mbappe n'a inscrit qu'un seul but sur penalty avant que les Bleus ne s'effondrent en demi-finale face à l'Espagne.

Petit, qui a connu la gloire en Coupe du monde en 1998, a expliqué à RMC Sport pourquoi Mbappe n'est pas un bon leader : "Pour moi, ce n'est pas un bon capitaine avec les signaux qu'il a envoyés depuis cette prise de pouvoir presque forcée. Dans son leadership, ses déclarations à ses collègues aussi, quand il dit 'je n'ai pas de bonnes passes, pas de [Paul] Pogba dans mon équipe, [Antoine] Griezmann ne fait pas un bon Euro...' Est-ce que c'est le rôle d'un capitaine de pointer les lacunes de ses coéquipiers ? Il n'a pas été bon dans ce domaine. Et puis excusez-moi, mais toute cette histoire de masque ou pas après sa fracture du nez. Nous nous en moquons ! Tu n'es pas le premier à jouer avec un nez cassé, tu ne seras pas le dernier. Après, ce n'est pas de sa faute. Mais là où j'ai un problème, c'est qu'il a revendiqué beaucoup de choses pour obtenir ce brassard, et pour moi il n'a pas eu le leadership sur le terrain et en dehors. A aucun moment je ne l'ai vu haranguer ses coéquipiers".

Petit a poursuivi en affirmant que Mbappé n'était pas en forme pour les matches et qu'il manquait de vivacité : "Quand on joue un match sur deux avec le PSG ces six derniers mois, on a largement le temps de se préparer physiquement. Mais je me souviens de ses déclarations avant l'Euro, où il disait 'je me préoccupe plus de ma force mentale que de ma force physique'. Mais vous avez manqué de mental, vous avez manqué de physique, et dans votre rôle de capitaine, vous avez manqué. Pour moi, c'était un capitaine indigne".

Kylian Mbappé attend désormais avec impatience sa présentation officielle au Real Madrid avant d'ouvrir un nouveau chapitre avec les Blancos en 2024-25. Il ne reprendra pas la compétition avec son pays avant d'entamer une nouvelle campagne de l'UEFA Nations League contre l'Italie le 6 septembre.