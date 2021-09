Cap sur l’Est pour Ben Arfa ?

Sans club depuis qu’il a quitté Bordeaux, l’ex-international français est susceptible de se relancer dans un championnat européen de seconde zone.

Le mercato estival est bouclé et Hatem Ben Arfa (34 ans) n’a pas encore trouvé de nouveau club. A l’instar de son ancien coéquipier Franck Ribéry, le milieu offensif ne se presse pas pour choisir sa future destination. Il peut le faire à tout moment, car libre de son engagement.

HBA reste sur une expérience décevante à Bordeaux, où il n’a signé que deux buts et cinq passes décisives en une saison. Et plutôt que de continuer à vouloir se relancer coute que coute dans le championnat français, il est disposé à tenter de nouveau sa chance à l’étranger.

Les clubs des quatre principaux championnats ne se bousculent pas pour recruter l’ex-international français. En revanche, l’intéressé n’est pas à court de sollicitations en provenance des ligues moins relevées.

Ben Arfa pourrait rejouer la Ligue des Champions

D’après le média ProSport, Ben Arfa est actuellement en contacts avec la formation du Rapid Bucarest. Ce club vient d’effectuer son grand retour en D1 roumaine. Et son président est un certain Daniel Niculae, qui a déjà croisé Ben Arfa sur les pelouses françaises du temps où il évoluait à Auxerre et à Monaco. Le courant est bien passé entre les deux hommes et il n’est pas impossible que le Français choisisse de rallier la capitale roumanie. Un contrat de deux ans, une prime à la signature et un salaire de 15000 euros par mois l’attendraient chez les Feroviarii.

Le Rapid Bucarest n’est pas le seul club à s’intéresser à l’ancien grand espoir du football français. Ça serait aussi le cas de Ferencvaros. Les Hongrois disputent la Ligue Europa cette année et ils aimeraient bien un joueur expérimenté et technique dans leur effectif. S’il choisit cette option, Ben Arfa aura comme coach l’ancienne gloire du football ukrainien, Serhiy Rebrov.

Enfin, il se murmure qu’un club de second couteau mais disputant la Ligue des Champions cette saison serait aussi aux trousses de l’ancien lyonnais. En somme, ce dernier n’a que l’embarras du choix. A lui de peser le pour et le contre et décidera de la meilleure trajectoire pour la suite de sa carrière.