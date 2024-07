Cantona lâche son verdict sur Manchester United

La légende de Manchester United, Eric Cantona, pense que Sir Jim Ratcliffe et son groupe INEOS peuvent ramener les jours de gloire à Old Trafford.

L'ancien capitaine de United a établi des comparaisons entre son époque au sein du club et celle des Glazers, qui ont connu une chute vertigineuse. Il a souligné que le sentiment de faire partie d'une grande famille a joué un rôle important dans les succès remportés par les équipes de Sir Alex Ferguson en plus de deux décennies.

Depuis que Sir Jim Ratcliffe et son groupe INEOS ont pris en charge le club en tant qu'actionnaires minoritaires, ils ont apporté plusieurs changements au fonctionnement quotidien de l'organisation. L'une de ces réformes a consisté à mettre fin à la culture du travail à domicile qui prévalait au club depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19 et les fermetures d'usines qui en ont résulté. Selon Cantona, le retour des employés au club permettra de rétablir le sentiment de famille qui faisait défaut jusqu'à présent.

S'adressant à The Athletic, l'homme de 58 ans a déclaré : « Je crois à l'énergie qui circule entre les gens : « Je crois en l'énergie qui circule entre les gens et ils veulent ramener cela à Manchester United, ce qui est très important. Quand vous rencontrez les gens, vous voyez quelqu'un, vous rencontrez une autre femme et vous dites : 'Bonjour, bonjour'. C'est comme une famille. Je me souviens de mon époque (au club), nous disions bonjour à tout le monde. C'était une grande famille et l'énergie était entre nous. Pas seulement les joueurs, pas seulement le manager, pas seulement le président, mais toutes les personnes qui travaillent au club.

« Les choses ont changé depuis l'arrivée des Glazers. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Il est important de retrouver cette énergie. D'avoir cette énergie. D'avoir ce sentiment de : Je peux vous parler, vous regarder dans les yeux, vous serrer la main, vous sentir, comprendre pourquoi vous ne vous sentez pas bien, pourquoi vous avez fait ceci ou pourquoi vous vous sentez bien aujourd'hui. C'est important. C'est très important.

Après avoir disputé deux matches amicaux de pré-saison en Norvège et en Écosse, les Red Devils sont prêts à se rendre aux États-Unis où ils joueront trois matches amicaux contre Arsenal, Liverpool et le Real Betis.