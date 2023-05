Cancelo, Müller, Pavard : Quel futur pour le Bayern?

Alors que le Bayern prépare déjà activement la saison prochaine, quel est le futur réservé à Cancelo, Müller et Pavard? On fait le point.

Alors qu'il est toujours en lice pour remporter une Bundesliga étonnement compliquée à aller chercher cette saison en raison de performances très inégales, le Bayern prépare déjà activement la saison à venir et s'apprête à un certain remue-ménage en interne. Si la situation de Sadio Mané semble déjà pliée tant le dossier tend vers un départ du Sénégalais, plusieurs autres cas font bien plus débats. On fait le point sur les dossiers João Cancelo, Noussair Mazraoui, Thomas Müller et Benjamin Pavard.

Cancelo, Müller, Pavard entre prolongations et départs

Interrogé à la suite de la nette victoire 6-0 de ce samedi contre Schalke 04, le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic s'est exprimé sur le cas des latéraux accueillis en prêt par le club, João Cancelo et Noussair Mazraoui. Et la situation des deux hommes est pour l'instant relativement opposée puisque l'ancien joueur a déclaré qu'il n'y avait « aucune discussion » sur un potentiel achat du Portugais mais que le Marocain « reste avec [nous] » à l'issue de la saison.

L'Allemand d'origine bosnienne a également abordé le cas de Benjamin Pavard, qui a pas mal évolué ces derniers mois. Alors que le Français avait communiqué cet hiver sa volonté de quitter le club et se dirigeait vers un transfert libre en direction du Barça, la donne semble avoir désormais changé. Car depuis son repositionnement dans l'axe, où il a exigé de jouer pour la suite de sa carrière, l'ancien central de Stuttgart est devenu un titulaire incontesté. Au point de voir Salihamidzic glisser que le club bavarois « aimerait le garder, des pourparlers sont d'ailleurs en cours pour une prolongation. »

Dernier cas brûlant ces dernières semaines, la situation de Thomas Müller dont la presse a plusieurs fois relayé les inquiétudes au sein d'un club dont le nouveau staff n'est pas convaincu de son importance dans le nouveau système. L'international allemand a toutefois tenu à remettre les pendules à l'heure : « Tout ce fromage, c'est de la pure invention. C'est problématique quand des gens écrivent quelque chose comme si c'était mon opinion. Comme si vous saviez comment je pouvais réfléchir. Il me reste un an de contrat et mon coeur est rouge [pour le Bayern]. Vous savez, tout le monde est rouge mais le mien est sans doute un peu plus rouge encore. »