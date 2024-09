Canal+ ou Canal+ Foot ? Sur quelle chaine suivre le match Tottenham - Arsenal

Tottenham vs Arsenal

Tottenham et Arsenal s’affrontent dimanche, pour le compte de la 4e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

La Premier League fait son grand retour ce weekend après la trêve internationale. Le championnat anglais aborde sa quatrième journée et va nous gratifier de l’un des gros matchs de la saison dès ce dimanche. Il s’agit en effet du North London Derby entre Tottenham et Arsenal. Un match qui sera inévitablement épique entre les deux équipes phares du Nord de Londres.

Tottenham - Arsenal, le nord de Londres déjà divisé

Tottenham est déjà dans le dur en ce début de saison. Les Spurs n’ont, en effet, remporté qu’un seul de leurs trois premiers matchs cette saison (4-0 vs Everton, ndlr). Outre cela, les hommes d’Ange Postecoglou ont concédé un nul contre Leicester lors de la première journée (1-1) et ont subir un revers contre Newcastle juste avant la trêve (2-1). Pointant à la 10e place avec 4 points, les Spurs comptent profiter du match contre leurs ennemis jurés pour se relancer.

Le bilan est moins décevant du côté d’Arsenal. Même s’ils ont été tenus en échec par Brighton lors de la journée précédente (1-1), les Gunners avaient remporté leurs deux premiers matchs de la saison contre Wolverhampton (2-0) et Aston Villa (0-2). 4e avec 7 points, les hommes de Mikel Arteta ne comptent plus lâcher des points cette saison surtout Manchester City et Liverpool font un sans-faute. Le choc Tottenham - Arsenal sera donc, encore une fois, très électrique.

Horaire et lieu du match

Tottenham – Arsenal

4e journée de Premier League

Lieu : Tottenham Hotspur Stadium

A 15h française

Les compos probables du match Tottenham - Arsenal

Tottenham : Vicario - Porro, Dragusin, Romero, Udogie - Sarr, Bissouma - Odobert, Maddison, Son - Kulusevski

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Timber - Partey, Jorginho - Saka, Havertz, Martinelli - Jesus

Sur quelle chaîne suivre le match Tottenham - Arsenal ?

La rencontre entre Tottenham et Arsenal sera à suivre ce dimanche 15 septembre 2024 à partir de 15 sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.