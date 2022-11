Canada-Maroc : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Canada-Maroc.

D'ores et déjà éliminé de cette Coupe du monde 2022, le Canada jouera un rôle d'arbitre sur cette dernière journée de la phase de poules. Battu lors des deux premières journées, le Canada aura à coeur de quitter la compétition en réalisant un match abouti et ne se privera pas pour signer une victoire afin de ne pas repartir sans le moindre point de cette compétition.

Le Canada pour l'honneur

Mais en face, le Maroc joue gros sur ce dernier match. Vainqueur de la Belgique lors de la deuxième journée, les Lions de l'Atlas ont leur destin entre leurs mains. Une victoire ou un match nul et c'est la qualification pour les huitièmes de finales. Deuxième de son groupe à égalité avec la Croatie, le Maroc peut même espérer terminer premier en cas de victoire cumulé à une défaite ou un match nul de la Croatie.

On peut donc le dire l'enjeu est de taille pour les hommes de Walid Regragui. Tout porte à croire qu'ils ont fait le plus dur en battant la Belgique, mais il ne faudra pas tout gâcher lors du dernier match face à une équipe du Canada qui après avoir affiché des promesses face à la Belgique s'est totalement éffrondrée face à la Croatie et n'a plus rien à jouer.

Le Maroc pour l'histoire

Cette équipe du Maroc portée par Achraf Hakimi, Hakim Ziyech et d'autres a l'occasion d'écrire l'histoire. En se qualifiant pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2022 elle deviendrait la deuxième équipe du Maroc à réaliser un tel exploit après la génération 1986 au Mexique. L'histoire est en marche pour le Maroc et il ne faut absolument pas manquer le coche.

Match Canada - Maroc Date 01/12/2022 Heure 16 heures Chaîne BeIN Sports 2

Où voir le match Canada - Maroc ?

Le match Canada - Maroc sera diffusé sur la chaîne BeIN Sports 2 et sera également disponible sur BeIN Connect.

Diffusion TV Streaming BeIN Sports 2 BeIN Connect

Les compositions probables

Les Lions de l’Atlas, qui sont privés du joueur de l’Olympique de Marseille Amine Harit depuis le début de la compétition, vont sans surprise s'appuyer sur le trio Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri et Sofiane Boufal, qui a fait ses preuves face à la Belgique, en attaque.

Le piston droit parisien Achraf Hakimi va évidemment débuter la rencontre, dans le couloir droit, le gauche sera occupé par Noussair Mazraoui. Au milieu, l’Angevin Azzedine Ounahi sera titularisé.

En face, le Canada, qui a réussi une bonne entame de match face à la Croatie, risque à nouveau de faire confiance au même onze de départ. Alphonso Davies, homme le plus en vue dans cette équipe depuis le début de la compétition, devrait être de nouveau utilisé comme milieu gauche, tandis que Jonathan David sera titularisé en attaque et devrait être accompagné par Larin.

L'équipe probable du Canada: Borjan - Johnston, Vitoria, Miller, Laryea - Buchanan, Eustaquio, Hutchinson, Davies- David, Larin.

L'équipe probable du Maroc : Bounou - Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Cinq derniers résultats

Canada Maroc Croatie 4-1 Canada (27/11/2022) Belgique 0-2 Maroc (27/11/2022) Belgique 1-0 Canada (23/11/2022) Maroc 0-0 Croatie (23/11/2022) Japon 1-2 Canada (17/11/2022) Maroc 3-0 Géorgie (17/11/2022) Bahreïn 2-2 Canada (11/11/2022) Paraguay 0-0 Maroc (27/09/2022) Canada 0-2 Uruguay (27/09/2022) Maroc 2-0 Chili (23/09/2022)

Confrontations directes entre les deux équipes

Le Canada et le Maroc ne se sont affrontés qu'une seule fois au cours de leur histoire. Un match amical datant 11 octobre 2016 dans lequel le Maroc avait étrillé le Canada (4-0).