CAN : Samuel Eto'o veut finir ruiné par les Lions

Porté par son attaquant Vincent Aboubakar, le Cameroun est bien entré dans sa Coupe d'Afrique des Nations. Le pays hôte a en effet terminé premier du groupe A, après deux victoires (contre le Burkina Faso et l'Ethiopie) et un nul (face au Cap-Vert). Une qualification pour les huitièmes de finale qui fait notamment le bonheur de la légende Samuel Eto'o.

Eto'o réclame des sourires et de la fierté

L'ancien buteur star des Lions, aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), espère en effet que les hommes de Toni Conceição ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Pour les aider, le dirigeant leur a promis de belles sommes...

En effet, pour leur qualification, les Lions Indomptables s'étaient déjà vus offrir 50 millions de francs CFA, soit un peu moins de 76 000 euros. Juste un début, a promis Samuel Eto'o. "Chers Lions, je suis un peu triste ce soir. Je suis triste parce que je ne vous vois pas heureux. J’entre ici, pas de musique, pas d’ambiance. Ce n’est pas facile de faire ce que vous avez fait. Vous devez être fiers et heureux d’avoir accomplir votre première mission", a d'abord déploré l'ancien du FC Barcelone, dans des propos relayés par BeIN Sports cette semaine.

"J’espère que vous allez ruiner la Fédération"

"Maintenant, on entre dans une autre phase. Vous êtes tous des compétiteurs. S’il vous plait, reposez-vous. Parce que c’est une phase où on n’aura plus droit à l’erreur. Là où chaque match est une finale. Donc, préparez-vous à combattre. Je vais payer la première partie ; on avait dit qualification, je paie. J’espère que vous allez ruiner la Fédération ; parce que moi, je vais payer", a ensuite promis Samuel Eto'o. Une motivation supplémentaire...!