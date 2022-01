CAN : Le gros coup de gueule du sélectionneur de la Gambie

C'est la première fois de son histoire que la Gambie participe à la CAN, et voilà déjà les Scorpions qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, lors desquels ils affronteront la Guinée, ce lundi (17h).

"Six joueurs dorment dans la même chambre"

A la veille de ce match si important pour son équipe, le sélectionneur Tom Saintfiet n'a pourtant pas été tendre du tout avec l'organisation du tournoi, accusée de favoritisme envers les plus grandes nations.

"Ma réponse doit être un peu diplomatique. Six joueurs dorment dans la même chambre, avec le même sanitaire, la même douche, seuls deux, trois membres du staff ont une chambre individuelle, les autres dorment à deux dans le même lit, au temps du Covid", s'est plaint le technicien belge.

"L'hôtel et les infrastructures où nous sommes, j'ai travaillé 14 ans en Afrique, je n'ai jamais vu ça. On doit voyager deux heures trente pour aller au stade, comme on doit y être une heure et demi avant, ça nous fait partir quatre heures avant le match. Or la science dit que tu dois manger trois heures et demi avant le match. On ne peut pas manger à l'heure où on veut."

"On doit être respectés"

Saintfiet pointe du doigt une différence de traitement selon lui entre différentes équipes au sein de cette Coupe d'Afrique des Nations.

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes des professionnels. Nous sommes un petit pays comme le Malawi ou le Zimbabwe, mais on doit être respectés. On est ici pour écrire l'histoire", a-t-il poursuivi.

"J'ai des grands joueurs qui évoluent en Europe, ils ne sont pas respectés par l'organisation, et c'est vraiment dommage. Quand on organise un tournoi avec quatre équipes dans un stade, et que tu paies, que tu règle les hôtels, chaque équipe a besoin du même niveau de service, c'est du respect pour chaque équipe.

"Parce que quand tu crées des différences entre les équipes, quand les grandes équipes ont de meilleurs hôtels, des belles infrastructures, près du stade, et que des petits pays ont de mauvais hôtels, tu crées du favoritisme."