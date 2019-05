CAN - La liste préliminaire de la République Démocratique du Congo avec la surprise Imbula

Le sélectionneur Florent Ibenge a retenu 32 joueurs dont pour la première fois Gianneli Imbula, l'ancien milieu de terrain de Toulouse et de l'OM.

Florent Ibenge a dévoilé une première liste de 32 joueurs en vue de la prochaine en Égypte. Le sélectionneur de la a ainsi décidé de donner une chance pour la première à Gianneli Imbula, l'ancien Marseillais qui évolue désormais au en .

Par ailleurs, les cadres habituels sont là notamment en attaque avec Cédric Bakambu et Yannick Bolasie qui seront les deux principaux atouts des Léopards. Pour rappel, la sélection congolaise affrontera dans le groupe A l'Égypte, le pays hôte, mais aussi le Zimbabwe et l'Ouganda.

Voici la pré sélection congolaise pour la CAN 2019 !

Le stage de préparation qui démarre le 2 juin prochain en Espagne. Deux rencontres internationales amicales sont prévues contre le , le 9 juin 2019 et le Kenya, le 15 juin 2019 à Madrid, en Espagne. pic.twitter.com/hWfyepCyEA — Leopard Leader Foot (@leopard243) 21 mai 2019

La liste préliminaire

Gardiens de but : Auguy Kalambay (Sanga Balende), Parfait Mandanda (Dinamo Bucarest, Roumanie), Anthony Mossi (FC Chiasso, ), Ley Matampi Vumi (Al-Ansar, ).

Défenseurs : Padoue Bompunga (As Vita Club), Djuma Shabani (As Vita Club), Issama Mpeko (TP Mazembe), Christian Luyindama ( , ), Arthur Masuaku ( , ), Wilfried Moke (Ankaragúcú, Turquie), Glody Ngonda (As Vita Club), Fabrice Nsakala (Alanyaspor, Turquie), Marcel Tisserand ( , ), Bobo Ungenda (Primeiro De Agosto, Angola).

Milieux de terrain : Chadrac Akolo (Vfb , Allemagne), Merveille Bope (Standard Liège, ), Gianneli Imbula (Rayo Vallecano, Espagne), Chancel Mbemba ( , ), Paul-José Mpoku (Standard Liège, Belgique), Trésor Mputu (TP Mazembe), Youssouf Mulumbu (Kilmarnock, Ecosse), Nelson Munganga (As Vita Club), Fabrice Ngoma (As Vita Club), Aaron Tshibola (Kilmarnock, Ecosse).

Attaquants : Britt Assombalanga (Middlesbrough, Angleterre), Cédric Bakambu (Beijing Guoan, ), Yannick Bolasie ( , Belgique), Jonathan Bolingi (Antwerp, Belgique), Elia Meschack (Tp Mazembe), Kabongo Kasongo (Wedha Club, Arabie Saoudite), Jacques Maghoma (Birmingham, Angleterre), Jackson Muleka (TP Mazembe).