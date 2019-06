CAN - La liste des 23 du Nigeria

Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, a dévoilé sa liste des 23 pour la CAN 2019 où figurent 15 des 23 joueurs présents à la Coupe du monde.

Après avoir dévoilé une première liste de 25 joueurs pour la prochaine , Gernot Rohr, le sélectionneur du , a tranché en réduisant sa liste à 23 joueurs. Les deux joueurs qui en ont fait les frais sont Semi Ajayi qui évolue avec Rotheram United et Kelechi Iheanacho, l'attaquant de Leicester passé par . Ce dernier est pourtant un habitué de la sélection mais il a sans doute payé sa mauvaise saison individuelle avec seulement deux buts et quatre passes décisives en trente cinq matches.

Néanmoins, les Super Eagles pourront bien évidemment s'appuyer sur leurs cadres habituels avec les présences de John Obi Mikel et Ahmed Musa entre autres, mais aussi de l'ailier d' , buteur en finale de la , Alex Iwobi.

La liste du Nigeria ne comporte qu'un joueur de Ligue 1, le Bordelais Samuel Kalu. Le gardien Ikechukwu Ezenwa (Katsina United) est le seul à évoluer dans le championnat local. Pour cette CAN 2019, le Nigeria sera dans le groupe B et affrontera la , et le Burundi, dès le 22 juin à Alexandrie.

La liste des 23 du Nigeria :

Gardiens : Francis Uzoho (Anorthosis Famagouste/Chypre), Ikechukwu Ezenwa (Katsina United FC) et Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs/ )

L'article continue ci-dessous

Défenseurs : Olaoluwa Aina ( / ), Abdullahi Shehu (Bursaspor/ ), Chidozie Awaziem (Caykur Rizespor/Turquie), William Troost-Ekong ( /Nigéria), Leon Balogun ( & Hove Albion/ ), Kenneth Omeruo ( / ) et Jamilu Collins (SC Paderborn/ )

Milieux : John Obi Mikel (Middlesbrough), John Ogu (Hapoel Beer Sheva/Israël), Oghenekaro Etebo ( /Angleterre) et Wilfred Ndidi (Leicester)

Attaquants : Ahmed Musa (Al-Nasr/ ), Victor Osimhen (Charleroi/ ), Moses Simon ( /Espagne, Odion Ighalo (Shanghai Shenua/ ), Henry Onyekuru ( /Turquie), Alex Iwobi (Arsenal/Angleterre), Samuel Kalu ( / ), Paul Onuachu (Midtjylland/ ) et Samuel Chukwueze ( /Espagne)