CAN - Cameroun : Seedorf réduit sa liste à 29 joueurs et écarte Ntep

Le sélectionneur du Cameroun a écarté six joueurs pour réduire sa liste. Il devra procéder à un second écrémage d'ici quelques jours.

Après avoir délivré une liste de 34 joueurs, Clarence Seedorf a procédé à un premier écrémage à 29 joueurs avant le départ en stage au , avant de réduire après le dernier match amical de son équipe sa liste à 23 joueurs. Parmi les joueurs qui ont été écarté par l'ancien milieu de terrain de l' figure Paul-Georges Ntep. Son premier but en sélection contre la Zambie n'aura pas suffi à convaincre Clarence Seedorf de le maintenir dans la liste et de l'amener à la CAN.

Outre l'ancien joueur du , les cinq autres infortunés se nomment Edgar Salli, Jean-Pierre Nsamé, Petrus Boumal, Jérôme Onguéné, Fabrice Olinga. Si Nsamé doit renoncer pour raison médicale, Boumal, Onguéné et Olinga étaient ainsi titulaires face à la Zambie et n'ont donc pas réussi à convaincre leur sélectionneur. Les places seront chères pour participer à la CAN 2019 avec le Cameroun et il y aura encore six déçus.

La liste des 29 du Cameroun :

Gardiens de buts : Onana André ( d’Amsterdam, ), Ondoua Ebogo Joseph Fabrice (KV Oostende, ), Kameni Idris Calos (Fenerhbace Istanbul, ), Omossola Medjo Simon (Coton sport de Garoua, Cameroun)

Défenseurs : Fai Collins Ngoran Suiru ( , Belgique), Ngandeu Nganjui Michael (Slavia Prague, Tchèque), Yaya Banana (Penionios, Grèce), Kana Biyick Jean Armel (Kayseri sport, Turquie), Bong Thomas Gaetan ( & Albion, ), Oyongo Bitolo Ambroise ( , ), Dawa Tchokonte (Maruipol ( ), Fuchs Jeando Pourrat (Sochaux, France)

Millieux : Zambo Anguissa André Franck ( , Angleterre), Kunde Mallong Pierre (FC , ), Mandjeck Georges Constant (Macabi Haifa, Israël), Djoum Arnaud Clément (Ecosse hearts FC), Kaptoum Wilfrid (Real Betis Seville ( ), Akono Pierre Rames Eding Lekie (Cameroun)

Attaquants : Bahoken Stéphane (SCO Angers, France), Zoua Daogari Jacques (Astra Giurgiu, Roumanie), Njie Clinton ( , France), Bassogog M. Christian (Henan Jianye, ), Choupo Moting Eric Maxime (PSG, France), Tagueu Joel (Martitimo Funchal, ), Aboubakar Vincent ( , Portugal), Toko Ekambi Karl (Vilareal, Espagne), Boumal Olivier (Panionios, Grèce), Moumi Ngamaleu ( Berne, )