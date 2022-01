CAN 2022 : Le Sénégal s'est fait peur mais double la Guinée

Il y avait de nombreux enjeux pour la troisième et dernière journée du groupe B : qui allait se qualifier et surtout, terminer en tête du groupe.

Comme c'est le cas lors d'une dernière journée, les deux matches avaient lieu à la même heure. D'un côté, le Malawi affrontait le Sénégal et dans l'autre rencontre, le Zimbabwe défiait la Guinée.

Avant ces deux rencontres, le classement était le suivant : Guinée (1er, 4 points), Sénégal (2e, 4 points), Malawi (3e, 3 points), Zimbabwe (4e, 0 point).

Un Zimbabwe-Guinée historique

Et à la surprise générale, le Zimbabwe a surpris la Guinée en s'imposant 2 buts à 1. Les Zimbabwéens ont construit leur succès en première période en inscrivant des buts par Musona (26e) et Mahachi (43e).

En deuxième période, la Guinée se reprenait et réduisait l'écart par son capitaine Naby Keïta d'une superbe et puissante frappe à l'entrée de la surface de réparation (49e).

Malgré ce joli but, la Guinée ne parvenait pas à égaliser et enregistre sa première défaite dans cette CAN. Un malheur n'arrivant jamais seul, Naby Keïta sera suspendu pour les huitièmes de finale après avoir écopé d'un carton jaune dans les arrêts de jeu...

A noter que ce match est entré dans l'histoire de la CAN puisque pour la première fois dans cette compétition, c'est un quatuor 100% féminin qui a officié pour diriger les débats. Madame Salima Rhadia Mukansanga (arbitre rwandaise) était accompagnée par la Camerounaise Carine Atemzabong et la Marocaine Fatiha Jermoumi. Quant à l'arbitrage vidéo, il avait été confié à la Marocaine Bouchra Karboubi.

Madame Salima Rhadia Mukansanga (35 ans) avait déjà été la première femme quatrième arbitre d'un match de CAN : c'était lors de Guinée-Malawi (1-0, le 10 janvier).

Le Sénégal a eu chaud

Avec la défaite de la Guinée, le Sénégal pouvait en profiter pour récupérer la première place du groupe. Une première place qui permettrait aux Sénégalais de rester à Bafoussam (lieu de ce Malawi-Sénégal et du huitième de finale pour le premier du groupe B).

Mission accomplie pour les Lions de la Téranga avec un 0-0 mais que ce fut dur ! Timorés sur le plan offensif, les Sénégalais ont eu très peur à un quart d'heure de la fin lorsque l'arbitre désignait le point de penalty pour une faute de Bouna Sarr. Mais après intervention de la VAR, l'arbitre de ravisait provoquant le mécontentement des Malawites.

Le Sénégal termine en tête, le Malawi dans l'attente

A l'issue de ces deux rencontres, le Sénégal profite de la défaite de la Guinée pour s'emparer de la tête du groupe B avec 5 points. La Guinée termine deuxième avec 4 points, devançant seulement le Malawi, qui compte le même nombre de points et la même différence de buts, grâce à sa victoire contre cette équipe.

Le Malawi devra attendre les résultats des autres groupes pour savoir s'il fait partie des quatre meilleurs troisièmes qui participent aux huitièmes de finale. Enfin, à la dernière place du groupe B, on trouve le Zimbabwe avec 3 points et qui termine sa CAN 2022 sur une bonne note.