CAN 2022 - Sébastien Haller : "L'Afrique n'est pas respectée"

Sébastien Haller sera l'une des attractions de la CAN 2022 qui commence dimanche au Cameroun. L'attaquant ivoirien qui joue à l'Ajax a brillé en début de saison en inscrivant 10 buts en 6 matches de Ligue des champions, le plaçant en tête du classement des buteurs devant Robert Lewandowski.

L'article continue ci-dessous

Avant la CAN 2022, Sébastien Haller a accordé un long entretien à L'Equipe Magazine. Très déçu après la non-qualification de la Côte d'Ivoire pour le Mondial 2022 au Qatar, il pousse un coup de gueule sur le traitement réservé aux équipes africaines par les instances dirigeantes du football : « C'est dur à encaisser. On a des regrets, on aurait pu et dû le faire. Mais tous les joueurs africains le pensent : comment c'est possible que l'Afrique n'ait que cinq équipes qualifiées pour la Coupe du monde ? L'Afrique n'est pas assez respectée, que ce soit dans les Mondiaux, dans les CAN qu'on nous fait jouer en janvier, avec des clubs qui ont du mal à laisser partir leurs joueurs. Ce n'est pas anodin. Des choses doivent être mieux faites. De la part de l'Europe et de l'Afrique. Des deux côtés. »

Tout comme Kylian Mbappé et Robert Lewandowski, Haller manifeste clairement son opposition à une Coupe du monde jouée tous les deux ans : « Non mais tous les deux ans, ce n'est pas possible ! Les joueurs ne sont pas des robots. Personnellement, là, si on me demande mon avis, je réponds : « Tous les deux ans, mais vous êtes des malades. » Physiquement, mentalement, c'est trop compliqué. »