CAN 2022 : Qualification de l'Algérie pour les huitièmes : Belmadi y croit plus que jamais

Jeudi, à 17h00, l'Algérie jouera son avenir à la CAN 2022. L'EN qui n'a pris qu'un point lors des deux premières journées affrontera la Côte d'Ivoire, leader du groupe E avec 4 points et qui elle aussi doit valider son billet pour les huitièmes de finale.

A la veille de la rencontre, le sélectionneur algérien s'est présenté pour la traditionnelle conférence de presse et se montre optimiste quant aux chances de son équipe de continuer l'aventure.

Sur le match Algérie-Côte d'Ivoire

« On doit absolument gagner si on veut continuer à exister. C'est un gros challenge. On connait ce truc là et on a toujours répondu présent. »

« Ce match aurait pu être une finale, un peu comme l'avait été notre match en 2019 face au Sénégal. Deux grandes nations qui s'affrontent. En espérant que ça sera un beau match. On sait que tout le monde nous soutient. Ce n'est pas nouveau. Mais on sait qu'au final c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est à nous de montrer nos points forts. »

« Nous ne sommes pas loin, un but et tout peut changer. J'ai 100% confiance en mes joueurs, c'est évident. On peut parler jour et nuit mais le plus important se passe sur le terrain. On doit battre n'importe quelle équipe qui arrive. J'espère qu'on le montrera demain inshAllah. »

Sur l'état de la pelouse

« La délocalisation ? C'est une rumeur. Hada makan (« Et puis c'est tout » en français). J'ai mon opinion sur la pelouse mais je n'ai pas demandé une délocalisation. J'ai assez de travail avec mon équipe. Je suis focus sur le match. Tout ce qui se passe autour, on doit juste faire avec. »

Sur la fin de la série d'invincibilité de l'Algérie

« Nos 35 matches sans défaite montrent qu'on respectait toujours nos adversaires. Ce n'est pas un complexe de supériorité. Le problème est ailleurs. Notre problème majeur est le manque d'efficacité. »

Algérie-Côte d'Ivoire, le match le plus dur de la carrière de Belmadi ?

« Pour avoir joué tous ces matches qu'on a vécus, ce n'est peut-être pas le plus complexe. Au tout début, chaque match était difficile. On a joué un match en Gambie avec deux heures de retard, le match au Togo à 14h alors qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur depuis 3 ans... »

« Ça fait déjà 3 ans que c'est difficile. Faire une finale de Coupe d'Afrique est difficile aussi. Demain ça ne sera pas facile, mais même dans nos matches de préparation j'ai toujours eu le sentiment qu'on jouait nos vies. »

Sur le mauvais début de parcours de l'Algérie

L'article continue ci-dessous

« Je n'ai pas envie de trouver des excuses. Quand j'analyse mes deux matches, notre problème est le manque d'efficacité. On ne serait pas en train de se poser ces questions si on les avait concrétisées. Sur les deux rencontres l'Algérie n'était pas méconnaissable. C'était une Algérie inefficace, qui a manqué d'adresse. Je pense que votre question aurait été tout autre si on avait été plus efficace. On a pris un but, presque gag. »

« Riyad Mahrez a dit qu'on n'a pas marqué uniquement sur nos deux derniers matches. Avec tout le respect que je leur dois, ce n'est pas les meilleures équipes qu'on a affrontées. Ça prouve que le football n'est pas une science exacte. On a les meilleures statistiques offensives dans cette CAN. On a eu la meilleure attaque lors des qualifications de la CAN et de la Coupe du monde. On ne peut pas l'expliquer. »