CAN 2022, l'Egypte n'a pas tremblé, carton plein pour le Nigeria

Nation la plus titré de l'histoire de la CAN, l'Egypte pouvait passer à la trappe en cas de résultats défavorables lors de la troisième et dernière journée du groupe D.

Avant les matches de la soirée, la situation au classement était la suivante : le Nigeria était en tête avec 6 points (et une qualification déjà assurée) devant l'Egypte (2e avec 3 points), la Guinée-Bissau (3e avec 1 point) et le Soudan (4e avec 1 point).

Face à la Guinée-Bissau, le Nigeria a fait respecter la logique même si le succès a été acquis en deuxième période avec des buts de Sadiq (56e) et Troost-Ekong (75e).

Avec la défaite de la Guinée-Bissau, l'Egypte n'avait besoin que d'un point pour assurer sa qualification. Et les Pharaons ont fait mieux en battant le Soudan 1-0 grâce à un but de la tête d'Abdelmonem, consécutif à un corner (35e).

A l'issue des deux matches du jour, le Nigeria termine à la première place du classement avec 9 points devant l'Egypte (6 points), le Soudan (1 point) et la Guinée-Bissau (1 point).