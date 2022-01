CAN 2021 : journalistes agressés, les excuses de Samuel Eto'o

Après plusieurs mois d'attente, la Coupe d'Afrique des Nations a ouvert ses portes, dimanche, au Cameroun. Si la compétition continentale promet d'être une belle fête, celle-ci a malheureusement été gâchée par la violente agression subie par trois journalistes algériens. Dimanche soir dans la ville de Douala, camp de base de la sélection algérienne pour la CAN, trois journalistes ont en effet été attaqués à l'arme blanche. Heureusement, ils vont bien.

Le Cameroun face à ses responsabilités

Mais force est de constater que cette attaque aurait pu avoir des conséquences dramatiques, et place le Cameroun face à ses responsabilités. Le pays hôte est-il en mesure d'assurer la sécurité de ses nombreux invités ? Samuel Eto’o, récemment intronisé en tant que président de la Fédération camerounaise, a assuré de faire son maximum pour y parvenir, tout en présentant ses plus sincères excuses. Grand monsieur.

"Nos chers frères journalistes, je tiens à vous présenter nos sincères excuses parce que certains de nos frères ont été agressés à Douala", a tout d'abord déclaré l'ex-attaquant des Lions Indomptables, présent à la télévision algérienne aux côtés de Charaf-Eddine Amara, son homologue de la FAF. Le Camerounais a ensuite demandé pardon au nom du peuple camerounais.

"Ce n'est pas l'hospitalité camerounaise"

"Je vous demande humblement de dire à ces frères que nous demandons pardon. Ce n'est pas l'hospitalité camerounaise. Je vous prie de leur demander pardon et de leur dire qu'ils sont chez eux. Nous allons saisir notre ministre et toutes nos autorités pour leur dire que nos frères sont dans notre pays et ils doivent se sentir en sécurité comme s'ils étaient à Alger (...) Que Dieu vous bénisse et que votre séjour se passe de la meilleure des manières chez vous au Cameroun", a ensuite ajouté Samuel Eto'o. L'Algérie débute sa CAN ce mardi, face au Sierra Leone (14h).