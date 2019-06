CAN 2019 - Simon Falette (Guinée) : "On est très attendus"

Absente de la CAN en 2017, la Guinée de Simon Falette entre dans sa compétition ce samedi, face au Madagascar. Non sans une certaine ambition...

Grande absente de la en 2017, la est une équipe qui se veut revancharde, en Egypte, elle qui n'a plus vu le dernier carré depuis plus de quarante ans désormais. Dans ses rangs, le défenseur de l' et ancien joueur du , en la personne de Simon Falette. Dans un entretien accordé à Football, ce dernier s'est confié en longueur, avant le match face à ce samedi.

"On est ambitieux, mais il ne faut pas être prétentieux non plus. Bien sûr qu'on a envie de faire un bon résultat. Mais le premier objectif est de sortir des poules. Ensuite, on verra... En Guinée, on est très attendus. Les supporters attendent beaucoup de nous. On a une bonne génération avec des joueurs qui évoluent dans des très bons clubs. Il y a de la qualité. On va tout faire pour répondre présent", a déclaré le défenseur, entre mesure et ambition.

"Le plus important, c'est qu'il y a de la qualité"

"La dernière fois, on a été sorti en quarts de finale (NDLR : en 2015). Les gens aimeraient qu'on fasse mieux. Tout est réuni. Il manque surtout des résultats, finalement. Quand on va réussir à enchaîner comme on l'a fait en qualifications, avec de la stabilité, cela pourra marcher. Je pense qu'on est bien parti pour (...) On a un groupe uni, soudé, jeune, mais qui a aussi de l'expérience. Notre force, c'est ça. Le groupe est très complet. Il y a des leaders techniques comme Naby Keita ou Amadou Diawara. Il y a un bon groupe, c'est ça qu'il faut retenir. Le plus important, c'est qu'il y a de la qualité. Et c'est donc ça qu'il serait dommage de gâcher", a ensuite estimé l'ancien Grenat, qui espère aller le plus loin possible dans cette compétition disputée en Egypte.

​

Enfin, Simon Falette a évoqué le cas de Naby Keita, le joueur des Reds de , considéré comme l'atout numéro un de la Guinée dans cette Coupe d'Afrique des Nations, toujours quelque peu en délicatesse physiquement. "Il va très bien. Il est en forme. Il s'entraîne et j'espère qu'il sera prêt pour démarrer la CAN (...) On savait qu'il était blessé. Ça l'a privé de la fin de saison. C'est un leader très important, un leader technique. Mais là il est avec nous et on est très contents. C'est un Guinéen qui a réussi. Il a grandi en Guinée. Il est venu en Europe. Il s'est imposé, et maintenant il fait partie des meilleurs. On est tous fiers de lui".