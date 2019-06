CAN 2019 - Maroc - Côte d'Ivoire (1-0), le Maroc dompte la Côte d'Ivoire et se qualifie pour les huitièmes

Le Maroc s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2019 en s'imposant dans le choc du groupe D contre la Côte d'Ivoire (1-0).

Après la victoire retentissante de l' contre le jeudi soir (1-0), le a également impressionné en domptant la ce vendredi soir (1-0), dans le choc du groupe D, déterminant pour la première place de la poule.

L'affaire aurait pourtant pu tourner dans le sens des Eléphants si Saiss n'avait pas réalisé un superbe sauvetage sur sa ligne sur une tentative de Kodjia. On jouait alors la 2ème minute de jeu et un retard à l'allumage des Lions de l'Atlas aura été délicat à négocier face à l'un des cadors de cette CAN.

L'article continue ci-dessous

Mais les hommes d'Hervé Renard n'avaient rien à envier à leur adversaire du soir. Ils ont su se montrer réalistes sur leur première opportunité franche pour débloquer la situation. Après un petit festival de Amrabat, En-Nesyri, mis sur orbite par l'ailier, n'a pas tremblé pour délivrer les siens (1-0, 23e).

La réaction des Eléphants ne s'est pas faite attendre. Nicolas Pépé, opportuniste sur une action de Max-Alain Gradel, a frôlé l'égalisation (25e), tout comme Serge Aurier d'un centre-tir dangeureux (37e), tandis que Bounou a dû s'employer sur un missile de Serey Die (40e). Entre temps, le Maroc aurait aussi pu doubler la mise mais le buteur En-Nesyri a cette fois-ci buté sur Gbohouo (39e).

Au retour des vestiaires, les Lions de l'Atlas ont tenté de gérer leur avantage dans ce rapport de force âpre et intense. En-Nesyri, encore, a laissé planer la menace d'un break mais l'attaquant de Leganes a été signalé en position de hors-jeu, à tort (67e). En fin de match, même si Pépé aurait pu obtenir un penalty après un contact avec Amrabat (81e), le Maroc a conservé sa courte avance jusqu'au bout. Avec 6 points en 2 matches, les Lions de l'Atlas peuvent déjà se concentrer sur les huitièmes de finale de la compétition en effectuant une rotation contre l' . Les Eléphants, eux, devront faire le job contre la Namibie, lundi, pour éviter toute déconvenue.