CAN 2019 - Mali - Mauritanie (4-1), le Mali commence fort

Le Mali a parfaitement débuté sa CAN en domptant assez facilement la Mauritanie (4-1), ce lundi soir.

Après le score de parité entre la Tunisie et l'Angola en début de soirée (1-1), le a pris les commandes du groupe E en frappant fort pour son entrée en lice dans cette .

Les Aigles se sont offerts un petit festival contre une formation de trop limitée. Malgré sa volonté de réduire les espaces au maximum, l'équipe de Corentin Martins a subi les vagues maliennes.

Il a néanmoins fallu attendre un peu plus tard que la demi-heure de jeu pour voir la situation se décanter. Abdoulaye Diaby a permis aux Aigles de passer devant (1-0, 37e), avant que Moussa Marega n'inscrive le but du break juste avant la pause (2-0, 45e).

Au retour des vestiaires, le Mali a maintenu la pression, et Adama Traoré a permis aux siens d'avoir un avantage encore plus confortable (3-0, 55e). La réduction du score du milieu El Hacen pour la Mauritanie n'a pas changé grand-chose (3-1, 72e), d'autant que les Aigles ont ajouté un quatrième but dans la foulée par Adama Traoré (4-1, 73e).

Du travail bien fait pour une équipe sûre de sa force et habituée à jouer les outsiders dans cette CAN.