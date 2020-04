Cameroun, la bonne initiative de Samuel Eto'o

L’ancien attaquant de Barcelone Samuel Eto’o s’est engagé à distribuer des fournitures à 100 000 personnes au Cameroun par le biais de sa fondation.

Eto’o, qui a connu une carrière de joueur distinguée, y compris de nombreuses saisons réussies en , a déclaré que cette décision accordera la priorité aux populations des villes de Douala, Buea, Yaoundé et Bafoussam.

On dit que des savons, des désinfectants et plusieurs produits alimentaires seront envoyés à 50 000 foyers dans ces quatre villes tandis que 50 000 masques protecteurs seront remis aux travailleurs de première ligne, y compris les chauffeurs de taxi.

Cette décision donnera également la priorité aux footballeurs, avec un millier de footballeurs des 44 équipes de football masculin et féminin de la nation africaine qui en bénéficieront.



«Il s'agit d'une grave crise humanitaire et ce n'est que grâce à une désinfection adéquate et à la distribution de kits de santé que nous pourrons freiner le coronavirus», lit-on dans une déclaration de la Fondation Samuel Eto’o, via BBC Sport.