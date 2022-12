Cameroun : André Onana annonce sa retraite internationale

Ce vendredi, le gardien camerounais André Onana a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale.

L’aventure d’André Onana avec le Cameroun est terminée ! À seulement 26 ans, le gardien de l’Inter Milan a annoncé ce vendredi qu’il mettait un terme à sa carrière internationale débutée il y a 6 ans avec les Lions indomptables. L’épisode de la Coupe du monde 2022 aura été celui de trop. Après un désaccord avec son sélectionneur Rigobert Song, le portier camerounais était directement rentré chez lui, ne souhaitant pas être sur le banc pour le reste de la compétition.

Onana ne jouera plus pour le Cameroun

Dans une publication sur son compte Twitter ce vendredi, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam explique que « toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin. Et mon histoire au sein de l’équipe nationale du Cameroun a pris fin. Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel. »

Le président de la fédération camerounaise Samuel Eto’o aurait tenté en vain de retenir le gardien au sein de la sélection. À seulement 26 ans et après 34 sélections, Onana ne portera plus le maillot camerounais jusqu’à nouvel ordre. Il aura obtenu une troisième place lors de la CAN 2021 et participé à sa toute première phase finale de Coupe du monde au Qatar.