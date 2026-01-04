Cameroun - Afrique du Sud (2-1) : les Lions Indomptables frappent au bon moment

Au stade Al Medina de Rabat, le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 en dominant l’Afrique du Sud (2-1), dimanche, au terme d’un huitième de finale marqué par une opposition de styles nette. Longtemps dominés dans le jeu, les Lions Indomptables ont fait parler leur réalisme et leur discipline défensive.

Une domination sud-africaine sans récompense

La première période a été largement à l’avantage des Bafana Bafana, plus entreprenants et maîtres du ballon. Dès la 14e minute, Lyle Foster a cru ouvrir le score, avant que la VAR n’annule son but pour hors-jeu. Le Cameroun, souvent acculé, a subi les vagues adverses, se contentant de défendre bas et de guetter la moindre opportunité en transition.

Malgré cette emprise sud-africaine, le Cameroun a frappé en premier. À la 34e minute, Junior Tchamadeu a profité d’une action confuse sur corner pour ajuster Ronwen Williams et donner l’avantage aux siens. Un but validé après vérification vidéo, qui a récompensé la patience camerounaise et sanctionné le manque de réalisme adverse.

Au retour des vestiaires, le scénario s’est répété. Dès la 47e minute, Christian Kofane a doublé la mise d’une tête précise sur un centre de Mahamadou Nagida, entré en jeu sur blessure en première période. En deux tirs cadrés, le Cameroun menait 2-0, affichant une efficacité maximale.

Getty Images

Un Cameroun pragmatique, un adversaire frustré

Piquée au vif, l’Afrique du Sud a accentué sa pression. Le gardien camerounais Dévis Epassy s’est alors illustré par plusieurs arrêts décisifs, notamment face à Kabini (62e) et Mokoena (69e). Cette solidité a longtemps contenu les assauts sud-africains, avant qu’Evidence Makgopa ne réduise l’écart à la 88e minute sur un centre d’Aubrey Modiba.

Malgré une ultime frayeur dans le temps additionnel, le Cameroun a tenu bon, confirmant sa capacité à souffrir collectivement pour préserver un résultat précieux.

Cette victoire valide la montée en puissance d’un Cameroun rajeuni mais discipliné, qui affrontera le Maroc en quarts de finale. L’Afrique du Sud quitte la compétition avec des regrets, symbole d’une domination stérile jamais concrétisée.