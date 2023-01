Camavinga va-t-il quitter le Real?

Alors qu'il connaît des matchs difficiles au Real, Eduardo Camavinga aurait reçu une offre d'Angleterre. Un départ de Madrid est-il possible?

Deux situations, deux trajectoires, une opportunité de fusionner. Voilà ce qui pourrait expliquer cette folle rumeur venue tout droit d'Angleterre : Eduardo Camavinga se serait vu offrir une proposition pour rejoindre la Premier League. D'un côté, un joueur qui semble moins bien gérer la pression madrilène cette saison. De l'autre, un club qui doit absolument recruter au milieu de terrain. Un rapprochement est-il possible?

Situation compliquée pour Camavinga au Real, Arsenal à l'affût

C'est l'Evening Standard qui a lâché cette bombe : Arsenal aurait proposé à Eduardo Camavinga de rejoindre Londres. Pas question cependant d'un transfert définitif, les Gunners proposeraient un prêt de six mois jusqu'à la fin de la saison. Difficile cependant, à l'heure qu'il est, de savoir à quel point ce rapprochement peut être sérieux. Mais il est, en tout cas, tout à fait logique.

D'un côté, Arsenal se pose en candidat intéressant. Car rejoindre les Gunners, c'est une garantie de temps de jeu en jouant le titre. Car le milieu de terrain est assurément le point faible du groupe de Mikel Arteta. Les deux titulaires (Granit Xhaka et Thomas Partey) ont déjà prouvé leur fragilité et les deux seuls remplaçants (Mohamed Elneny et Albert Sambi Lokonga) n'ont pas le niveau. Le club a donc besoin d'un milieu, et lui garantirait de jouer.

De l'autre côté, on retrouve Eduardo Camavinga. Intéressant la saison dernière, l'ex-Rennais connaît une deuxième saison plus compliquée à Madrid. Toujours cantonné aux rentrées en jeu, il devait profiter de la blessure d'Aurélien Tchouaméni pour prendre du galon au sein de l'effectif des Merengue. Mais le Real connaît une sérieuse baisse de rythme, et les performances de Camavinga sont très moyennes. Carlo Ancelotti et Florentino Perez ne devraient toutefois pas laisser filer un joueur sur qui ils comptent encore.